AFAD Duyurdu: Adana'da Peş Peşe İki Deprem
AFAD Duyurdu: Adana'da Peş Peşe İki Deprem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da bu sabah saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Depremden sadece bir dakika sonra saat 05.33'te bir deprem daha meydana geldi. Yine Kozan'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. İkinci depremin derinliği ise 7 kilometre. İkinci depremden sonra 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Adana tekrar sallandı.
İşte o paylaşım:
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.
İşte o paylaşım:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
Kozan'da ailem çok şiddetli hissetmişler, merkezde hissedilmedi fazla. Çok geçmiş olsun, daha büyüğü olmasın inşallah..
geçmiş olsun Can Adana
Geçmiş olsun Güzel memleketim Geçmiş olsun Adanam Allah hepinizi korusun 😟