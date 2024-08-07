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AFAD Duyurdu: Adana'da Peş Peşe İki Deprem

AFAD Duyurdu: Adana'da Peş Peşe İki Deprem

Adana AFAD
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 06:16

AFAD verilerine göre, Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6, 4.5 ve 4 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da bu sabah saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana'da bu sabah saat 05.32'de 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremden sadece bir dakika sonra saat 05.33'te bir deprem daha meydana geldi. Yine Kozan'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. İkinci depremin derinliği ise 7 kilometre. İkinci depremden sonra 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Adana tekrar sallandı.

Depremden sadece bir dakika sonra saat 05.33'te bir deprem daha meydana geldi. Yine Kozan'da kaydedilen sarsıntının büyüklüğü 4.5 olarak açıklandı. İkinci depremin derinliği ise 7 kilometre. İkinci depremden sonra 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem ile Adana tekrar sallandı.

İşte o paylaşım:

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak duyurdu.

İşte o paylaşım:

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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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frezzya

Kozan'da ailem çok şiddetli hissetmişler, merkezde hissedilmedi fazla. Çok geçmiş olsun, daha büyüğü olmasın inşallah..

Otto Skorzeny

geçmiş olsun Can Adana

Cindirella Man

Geçmiş olsun Güzel memleketim Geçmiş olsun Adanam Allah hepinizi korusun 😟