Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Instagram İçin Harekete Geçti: “İptal Davası Açılmıştır”
Türkiye Barolar Birliği ve Ankara Barosu Instagram İçin Harekete Geçti: “İptal Davası Açılmıştır”
Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Barosu, Instagram'a getirilen erişim engellenin kaldırılması için harekete geçti.
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Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Ankara Barosu, Instagram'a getirilen erişim engelleme kararının iptali için dava açtı.
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TBB'den yapılan açıklamada, "Türkiye Barolar Birliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 02/08/2024 tarihli 'Instagram.com' hakkında verdiği ifade özgürlüğüne orantısız müdahalede bulunan erişimin engellenmesi kararının iptali ve savunma alınmadan yürütülmesinin durdurulması talebi ile idari yargıya başvurmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Erişim engelinin Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına aykırı olduğu belirtilen açıklamada, "İptal dilekçesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun sahip olduğu yetkiyi gerekçe açıklamadan keyfi bir şekilde kullanması ve URL bazlı erişim engeli yerine tüm siteye erişimi engellemesinin söz konusu sosyal medya platformunun kullanıcısı olan herkes için Anayasa Mahkemesi ve AİHM kararlarında yer verilen açıklamalar ve ilkeler çerçevesinde bir ifade özgürlüğü ihlali anlamına gelecek nitelikte ölçüsüz bir tedbir olduğu açıklanmıştır" denildi.
İşte o açıklama:
Ankara Barosu ise 10. İdare Mahkemesi'ne yürütmenin durdurulması talepli iptal davası açtı. Barodan yapılan açıklamada, Instagram'ın kapatılmasının kişilerin iletişim, haber alma ve düşüncelerini ifade etme özgürlüklerini kısıtladığı belirtildi.
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Açıklamada, “Başkanlığın resen uyguladığı erişim engeli kararı, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran ve kanunun çizdiği sınırları aşan niteliktedir. Erişimin engellenmesi, yalnızca kanunda belirtilen sınırlı hallerde yapılabilir. Bu karara karşı hukuka ve Anayasaya açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle iptal davası açılmıştır” denildi.
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