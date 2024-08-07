Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi: "WhatsApp'tan Kurtuldum"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi: "WhatsApp'tan Kurtuldum"
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında WhatsApp uygulamasını sildi. 'WhatsApp'tan kurtuldum'' diyen Maduro, ''Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum' dedi.
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.
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Venezuela'nın başkenti Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp uygulamasını sildi.
"WhatsApp'tan kurtuldum'' diyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sözlerine şöyle devam etti: ''Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum."Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından alkış aldı.
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