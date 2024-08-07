Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi: "WhatsApp'tan Kurtuldum"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında WhatsApp uygulamasını sildi. 'WhatsApp'tan kurtuldum'' diyen Maduro, ''Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum' dedi.