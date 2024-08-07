Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi: "WhatsApp'tan Kurtuldum"

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro Canlı Yayında WhatsApp'ı Sildi: "WhatsApp'tan Kurtuldum"

whatsapp Canlı Yayın
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.08.2024 - 07:02

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, canlı yayında WhatsApp uygulamasını sildi. 'WhatsApp'tan kurtuldum'' diyen Maduro, ''Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkede bazı kesimlerin WhatsApp üzerinden şiddet ve nefret yaydığını gerekçe göstererek halktan gönüllü ve kademeli olarak WhatsApp'ı silmesini istedi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp uygulamasını sildi.

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta katıldığı özel bir televizyon yayınında, telefonun ekranını kameralara gösteren Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, WhatsApp uygulamasını sildi.

"WhatsApp'tan kurtuldum'' diyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sözlerine şöyle devam etti: ''Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum."Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından alkış aldı.

"WhatsApp'tan kurtuldum'' diyen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, sözlerine şöyle devam etti: ''Venezuelalı aileler, gençler, yurtsever erkekler ve kadınlar, barış istiyor musunuz? WhatsApp'ı silin, çünkü tüm Venezuela'nın listesini Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarına ve emperyalizme verdi. WhatsApp'a hayır. Telegram ve Wechat'ı tavsiye ediyorum."Maduro'nun sözleri stüdyoda bulunanlar tarafından alkış aldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
18
9
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın