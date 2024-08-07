Bu da Oldu: 2 Numara Büyük Giydiği Ayakkabı Hayatını Kurtardı
Bu da Oldu: 2 Numara Büyük Giydiği Ayakkabı Hayatını Kurtardı
Bursa'da yaşanan olay herkesi şoke etti. Seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada ateş açıldı. Ayağına mermi isabet eden adamı 2 numara büyük olan ayakkabısı kurtardı.
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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan 62 yaşındaki K.D. ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.
K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.
Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı. K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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