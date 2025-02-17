Milletvekili Ümit Dikbayır Açıkladı: Halil Konakçı Hakkında Soruşturma Açan Müfettiş Görevden Alınmış
Milletvekili Ümit Dikbayır Açıkladı: Halil Konakçı Hakkında Soruşturma Açan Müfettiş Görevden Alınmış
Bağımsız Milletvekili Ümit Dikbayır’ın şikayeti sonrasında Ankara’da imamlık yapan Halil Konakçı hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı müfettiş tarafından soruşturma başlatılmıştı. Milletvekili Dikbayır, şikayeti üzerine kendisini makam odasında ziyaret eden ve soruşturmayı açan müfettişin Diyanet işleri Başkanlığı tarafından görevden alındığını açıkladı.
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İYİ Parti’den istifa ettikten sonra Sakarya Bağımsız Milletvekili olarak TBMM’de bulunan Ümit Dikbayır’ın şikayeti üzerine Halil Konakçı hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Ümit Dikbayır, kendisini TBMM’de makam odasında ziyaret eden müfettişin görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Halil Konakçı için soruşturmayı başlatan müfettişi görevden aldığı ortaya çıktı.
Milletvekili Ümit Dikbayar’ın açıklamaları 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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