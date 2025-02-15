Halil Konakçı İsimli Şahıs Yine Açıklamasıyla Gündem Oldu: "MİT Gibi Doğrudan Cumhurbaşkanlığına Bağlıyız"

Halil Konakçı isimli şahsın açıklamalarına daha önce de rastlamışsınızdır. Kendisi yaptığı yayınlarda söyledikleri ile sık sık gündem oluyor. Çoğunlukla da tepki çeken açıklamalarla gündem oluyor. Konakçı yine bir açıklamasıyla gündem oldu.