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Halil Konakçı İsimli Şahıs Yine Açıklamasıyla Gündem Oldu: "MİT Gibi Doğrudan Cumhurbaşkanlığına Bağlıyız"

Halil Konakçı İsimli Şahıs Yine Açıklamasıyla Gündem Oldu: "MİT Gibi Doğrudan Cumhurbaşkanlığına Bağlıyız"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.02.2025 - 18:28

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Halil Konakçı isimli şahsın açıklamalarına daha önce de rastlamışsınızdır. Kendisi yaptığı yayınlarda söyledikleri ile sık sık gündem oluyor. Çoğunlukla da tepki çeken açıklamalarla gündem oluyor. Konakçı yine bir açıklamasıyla gündem oldu.

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Devletin kendilerine çok önemli bir yer tahsis ettiğini söyleyen Konakçı "Biz, MİT gibi doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlıyız." dedi.

Devletin kendilerine çok önemli bir yer tahsis ettiğini söyleyen Konakçı "Biz, MİT gibi doğrudan Cumhurbaşkanlığına bağlıyız." dedi.

Konakçı'nın yaptığı 'MİT' benzetmesi tepki çekti.

Konakçı'nın yaptığı 'MİT' benzetmesi tepki çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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