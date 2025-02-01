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Nöbet Tutuyorlardı: Zafer Partililer Silivri Cezaevi Önünde Ümit Özdağ İçin Dilek Feneri Uçurdu

Nöbet Tutuyorlardı: Zafer Partililer Silivri Cezaevi Önünde Ümit Özdağ İçin Dilek Feneri Uçurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.02.2025 - 22:58

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki ifadeleri sebebiyle gözaltına alındı. İstanbul Adliyesi'nde yapılan duruşmada hakim karşısına çıkan Özdağ, savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek' suçlamasıyla yargılanan Özdağ, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zafer Partililer Silivri Cezaevi önünde nöbete başladı.

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Zafer Partililer Silivri Cezaevi'nin önünde dilek feneri uçurdu.

Zafer Partililer Silivri Cezaevi'nin önünde dilek feneri uçurdu.

Bir süredir cezaevinin önünde nöbet tutan partililer "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" sloganları attı.

Bir süredir cezaevinin önünde nöbet tutan partililer "Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet" sloganları attı.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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