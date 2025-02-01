Ankara'da Yine Bir Grup Taksici Martı Tag Sürücüsünü Yakaladıkları Anları Paylaştı: "Oğuz Kurtarsın Bunları"

Bildiğiniz üzere özellikle İstanbul'da taksi sorunu uzun süredir gündemdeydi. Martı Tag'in bu sorunu çözeceği düşünülüyordu. Fakat taksiciler bu olaya başından beri tepkili. Ankara'da tatsız bir olay meydana geldi. 4 taksici Ankara'da yakaladıkları bir Martı Tag sürücüsünü planlı bir şekilde durdurup tehdit etti. 4 taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Ankara'da yine bir grup taksici, bir Martı Tag sürücünü yakaladıkları anları paylaştı.
Martı Tag'in kurucusu Oğuz Alper Öktem'e seslenen taksici "Oğuz gelsin kurtarsın bunları" dedi.
İşte o video;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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