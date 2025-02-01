Ankara'da Yine Bir Grup Taksici Martı Tag Sürücüsünü Yakaladıkları Anları Paylaştı: "Oğuz Kurtarsın Bunları"

Bildiğiniz üzere özellikle İstanbul'da taksi sorunu uzun süredir gündemdeydi. Martı Tag'in bu sorunu çözeceği düşünülüyordu. Fakat taksiciler bu olaya başından beri tepkili. Ankara'da tatsız bir olay meydana geldi. 4 taksici Ankara'da yakaladıkları bir Martı Tag sürücüsünü planlı bir şekilde durdurup tehdit etti. 4 taksici tutuklanarak cezaevine gönderildi.