Bir Kurye Yağmurlu Havada "Top" Sipariş Eden Müşteriye İsyan Etti: "Şu Yağmurda da Top Sipariş Vermezsin"

Kuryelik son dönemde revaçta olan mesleklerin başında geliyor. Çeşitli sektörlerde yoğun olarak tercih edilen bu meslek, elbette ki bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Özellikle bazı hava koşullarında, kuryelerin karşılaştığı tehlikeler mesleğin zorlu yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sebeple insalar sipariş verirken ikilemde kalabiliyor. Kimileri bunun da bir meslek olduğunu ve eğer sipariş verme imkanı varsa elbette sipariş verilebileceğini savunurken kimileri ise özel durumlarda çok gerekmedikçe sipariş vermemek gerektiğini savunuyor.
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Bir kurye, yağmurlu havada top sipariş veren bir müşteriye isyan etti.
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Fakat o videoya, isyanın yersiz olduğunu bunun bir görev olduğunu söyleyerek tepki gösterdi.
İşte o video;
Gelen tepkiler de şöyleydi;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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benim komsunun oglu da motoruyla kuryelik yapiyor. siparisi yakin olan seciyor, isteyen götürüyor diye biliyorum. istersen uc gun calisma istersen dördüncü g... Devamını Gör
Olum getirdiğiniz ürün başına para alıyosun işin bu kamil
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