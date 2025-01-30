Bir Kurye Yağmurlu Havada "Top" Sipariş Eden Müşteriye İsyan Etti: "Şu Yağmurda da Top Sipariş Vermezsin"

Kuryelik son dönemde revaçta olan mesleklerin başında geliyor. Çeşitli sektörlerde yoğun olarak tercih edilen bu meslek, elbette ki bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Özellikle bazı hava koşullarında, kuryelerin karşılaştığı tehlikeler mesleğin zorlu yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bu sebeple insalar sipariş verirken ikilemde kalabiliyor. Kimileri bunun da bir meslek olduğunu ve eğer sipariş verme imkanı varsa elbette sipariş verilebileceğini savunurken kimileri ise özel durumlarda çok gerekmedikçe sipariş vermemek gerektiğini savunuyor.