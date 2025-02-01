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Ankara’da Taksiciler Martı TAG Yapan Gence Tehditler Yağdırarak Alıkoydu: “Kesin Önünü”

Ankara’da Taksiciler Martı TAG Yapan Gence Tehditler Yağdırarak Alıkoydu: “Kesin Önünü”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
01.02.2025 - 14:39

Ankara Sincan’da taksici bir grup, Martı TAG sürücüsünü alıkoydu. Müşteri olarak aracı çağıran şoförlerden biri, arabaya bindiği gibi gence tehditler yağdırmaya başladı. Diğer şoförlerle de gencin aracı durdurmaması halinde önünü kesecek şekilde iletişimde kalmışlardı. 4 taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Genci döveceklerini söyleyen taksici şahıs, küfürler edip, tehditler yağdırdı.

Genci döveceklerini söyleyen taksici şahıs, küfürler edip, tehditler yağdırdı.

Genç ne yapacağını bilemedi, özürler diledi, paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hiçbir söze aldırış etmeyen şahıs, tehditlerine devam etmişti.

Genç ne yapacağını bilemedi, özürler diledi, paraya ihtiyacı olduğunu söyledi. Hiçbir söze aldırış etmeyen şahıs, tehditlerine devam etmişti.

Ardından ise Martı TAG’ın kurucusu Oğuz Alper Öktem, artık Ankara’da bizzat kendisinin şoförlük yapcağını söyledi.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
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