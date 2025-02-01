Ankara’da Taksiciler Martı TAG Yapan Gence Tehditler Yağdırarak Alıkoydu: “Kesin Önünü”

Ankara Sincan’da taksici bir grup, Martı TAG sürücüsünü alıkoydu. Müşteri olarak aracı çağıran şoförlerden biri, arabaya bindiği gibi gence tehditler yağdırmaya başladı. Diğer şoförlerle de gencin aracı durdurmaması halinde önünü kesecek şekilde iletişimde kalmışlardı. 4 taksi şoförü tutuklanarak cezaevine gönderildi.