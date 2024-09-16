''Korsan Taksiciliğin Dijital Hali'' Eleştirisiyle Gündem Olan Martı Tag'e Tepkiler
''Korsan Taksiciliğin Dijital Hali'' Eleştirisiyle Gündem Olan Martı Tag'e Tepkiler
Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaşılan yolculuk reklamları, dijital çağın getirdiği yeniliklerin yanı sıra tartışmalara da yol açıyor. Bu bağlamda, paylaşımlı yolculuk hizmetleri sunan Martı Tag, Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in eleştirileriyle gündeme geldi. Türkmen, Martı Tag’in vergi ödeyeceği yönündeki açıklamalarının gerisindeki gerçekleri sorgularken, şirketin 'korsan taksiciliğin dijital hali' olarak değerlendirilmesine neden olan unsurları gün yüzüne çıkardı. Ancak, Martı Tag’in uygulamalarının 'korsan taksiciliğin dijital hali' olarak değerlendirilen yanları sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.
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Paylaşımlı yolculuk hizmeti sunan Martı Tag, Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in "korsan taksiciliğin dijital hali" olarak nitelendirdiği eleştirilerin hedefi olmuştu.
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Türkmen, şirketin vergi ödeyeceği yönündeki açıklamalarını eleştirirken, Martı Tag’in İstanbul’daki taksi sorununa yönelik iddialarının gerçeklerle örtüşmediğini öne sürdü.
Şirketin, paylaşımlı yolculuk sistemleri üzerinden yaptığı "1 yılda 1 milyar TL vergi ödeyeceğiz" açıklaması ise, çeşitli tepkilere ve hukuki tartışmalara yol açtı.
Türkmen’in kaleme aldığı yazıda, Martı Tag’in sektördeki yeri ve uygulamaları üzerine önemli sorular gündeme geldi.
Martı Tag’in uygulamalarının "korsan taksiciliğin dijital hali" olarak değerlendirilen yanları sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.
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Paylaşımlı yolculuk hizmetlerinin yasal olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşanırken, bu tür hizmetlerin mevcut yasal düzenlemelere uyup uymadığı tartışma konusu oldu.
İşte Twitter'dan gelen tepkiler:
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