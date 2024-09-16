''Korsan Taksiciliğin Dijital Hali'' Eleştirisiyle Gündem Olan Martı Tag'e Tepkiler

Son dönemde sosyal medyada sıkça karşılaşılan yolculuk reklamları, dijital çağın getirdiği yeniliklerin yanı sıra tartışmalara da yol açıyor. Bu bağlamda, paylaşımlı yolculuk hizmetleri sunan Martı Tag, Sözcü yazarı Nedim Türkmen’in eleştirileriyle gündeme geldi. Türkmen, Martı Tag’in vergi ödeyeceği yönündeki açıklamalarının gerisindeki gerçekleri sorgularken, şirketin 'korsan taksiciliğin dijital hali' olarak değerlendirilmesine neden olan unsurları gün yüzüne çıkardı. Ancak, Martı Tag’in uygulamalarının 'korsan taksiciliğin dijital hali' olarak değerlendirilen yanları sosyal medyada büyük bir tartışma yarattı.