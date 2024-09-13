Martı Tag Vergi Ödeyeceğini Açıklamıştı Peki 'Lisans Zorunluluğu'? Paylaşımlı Yolculuk Türkiye'de Yasal mı?
Martı Tag Vergi Ödeyeceğini Açıklamıştı Peki 'Lisans Zorunluluğu'? Paylaşımlı Yolculuk Türkiye'de Yasal mı?
Sosyal medyada paylaşımlı yolculuk reklamlarına denk gelmeyen yoktur! Sözcü'den Nedim Türkmen, Ağustos ayında 'Maliye yolumuzu açtı, 1 yılda 1 milyar TL vergi ödeyeceğiz' açıklaması yapan Martı Tag şirketini kaleme aldı. 'Türkiye'de ilk kez vergi ödeyeceği için sevinen bir mükellef gurubu ortaya çıktı' diyen Türkmen, şirketin görülmeyen gerçeklerini ele aldı. Merkezi Türkiye'de olmayan şirketin zararı da iki kat artmış!
İşte, detaylar...
Kaynak: Sözcü, Nedim Türkmen
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İstanbul'da taksi sorununu çözmek adına UKOME'de oy birliği ile verilen karar kapsamında 2 bin 500 yeni taksi kararı nedeniyle İBB önünde nöbete başlayan Martı Tag kurucusu, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, paylaşımlı yolculuğun ardında neler oluyor?
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Türkmen, öncelikle Martı Tag şirketine dair önemli bilgilerden söz etti: Meğer şirket merkezi Cayman Adaları'ndaymış!
Şirketin zararı hızla artıyor: Zararın ana kaynağı ise Türkiye operasyonunun aktif hale gelemesi!
Türkiye'de Yasal Düzenleme Yok: Peki Paylaşımlı Yolculuk Nedir?
Paylaşımlı Yolculukta dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde 👇
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Paylaşımlı yolculuk, ülkemizde özel araçla ticari yolcu taşımak anlamına geliyor: 'Korsan taksiciliğin dijital hali'
Sözcü'den Nedim Türkmen, tüm bu bilgiler ışığında hatırlatıyor: "Vergi ödemek, lisans zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor!"
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