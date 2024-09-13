Martı Tag Vergi Ödeyeceğini Açıklamıştı Peki 'Lisans Zorunluluğu'? Paylaşımlı Yolculuk Türkiye'de Yasal mı?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda yıl içerisinde 15 defa randevu isteyen Öktem, 'İstanbul'daki taksi sorunu çözümüyle alakalı bütün paydaşlarla görüştü ancak bizimle görüşmedi. Elimizdeki istatistikler ve datalar gösteriyor ki İstanbul'daki sorunun çözümü daha çok taksi plakası değil, paylaşımlı yolculuktur' açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyada sık sık karşınıza çıkan reklamlar ve 'Maliye yolumuzu açtı, 1 yılda 1 milyar TL vergi ödeyeceğiz' söylemi de dikkat çeken diğer unsurlardan.

Ancak, 'paylaşımlı yolculuk yasal mı, yoksa 'korsan taksinin dijital hali mi?' tartışma konusu! Gelin sürece biraz daha yakından bakalım 👇