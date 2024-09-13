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Martı Tag Vergi Ödeyeceğini Açıklamıştı Peki 'Lisans Zorunluluğu'? Paylaşımlı Yolculuk Türkiye'de Yasal mı?

Martı Tag Vergi Ödeyeceğini Açıklamıştı Peki 'Lisans Zorunluluğu'? Paylaşımlı Yolculuk Türkiye'de Yasal mı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
13.09.2024 - 11:42 Son Güncelleme: 13.09.2024 - 12:12

Sosyal medyada paylaşımlı yolculuk reklamlarına denk gelmeyen yoktur! Sözcü'den Nedim Türkmen, Ağustos ayında 'Maliye yolumuzu açtı, 1 yılda 1 milyar TL vergi ödeyeceğiz' açıklaması yapan Martı Tag şirketini kaleme aldı. 'Türkiye'de ilk kez vergi ödeyeceği için sevinen bir mükellef gurubu ortaya çıktı' diyen Türkmen, şirketin görülmeyen gerçeklerini ele aldı. Merkezi Türkiye'de olmayan şirketin zararı da iki kat artmış! 

İşte, detaylar... 

Kaynak: Sözcü, Nedim Türkmen

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İstanbul'da taksi sorununu çözmek adına UKOME'de oy birliği ile verilen karar kapsamında 2 bin 500 yeni taksi kararı nedeniyle İBB önünde nöbete başlayan Martı Tag kurucusu, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, paylaşımlı yolculuğun ardında neler oluyor?

İstanbul'da taksi sorununu çözmek adına UKOME'de oy birliği ile verilen karar kapsamında 2 bin 500 yeni taksi kararı nedeniyle İBB önünde nöbete başlayan Martı Tag kurucusu, dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, paylaşımlı yolculuğun ardında neler oluyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda yıl içerisinde 15 defa randevu isteyen Öktem, 'İstanbul'daki taksi sorunu çözümüyle alakalı bütün paydaşlarla görüştü ancak bizimle görüşmedi. Elimizdeki istatistikler ve datalar gösteriyor ki İstanbul'daki sorunun çözümü daha çok taksi plakası değil, paylaşımlı yolculuktur' açıklamasında bulunmuştu. Sosyal medyada sık sık karşınıza çıkan reklamlar ve 'Maliye yolumuzu açtı, 1 yılda 1 milyar TL vergi ödeyeceğiz' söylemi de dikkat çeken diğer unsurlardan. 

Ancak, 'paylaşımlı yolculuk yasal mı, yoksa 'korsan taksinin dijital hali mi?' tartışma konusu! Gelin sürece biraz daha yakından bakalım 👇

Türkmen, öncelikle Martı Tag şirketine dair önemli bilgilerden söz etti: Meğer şirket merkezi Cayman Adaları'ndaymış!

Türkmen, öncelikle Martı Tag şirketine dair önemli bilgilerden söz etti: Meğer şirket merkezi Cayman Adaları'ndaymış!

Merkezi Cayman Adaları'nda olan şirket, Türkiye'deki şube aracılığıyla ülkemizde faaliyet gösteriyor. Şirket hisseleri ABD borsalarında faaliyet gösteriyor. 8.69'dan halka arz edilen hisselerin şu anki değeri ise yaklaşık 2 dolar civarında.

Şirketin zararı hızla artıyor: Zararın ana kaynağı ise Türkiye operasyonunun aktif hale gelemesi!

Şirketin zararı hızla artıyor: Zararın ana kaynağı ise Türkiye operasyonunun aktif hale gelemesi!

Şirketin son finansal tablolarına göre, Martı Tag'ın zararı 14.5 milyon dolardan 33.8 milyon dolara çıktı. Türkmen ise bu durumu 'Türkiye operasyonlarını aktif hale getirmek ana problem gibi duruyor' şeklinde yorumladı.

Türkiye'de Yasal Düzenleme Yok: Peki Paylaşımlı Yolculuk Nedir?

Türkiye'de Yasal Düzenleme Yok: Peki Paylaşımlı Yolculuk Nedir?

İlk defa 2009 yılında kurgulanan paylaşımlı yolculuk, araç sahiplerinin, yolcukları sırasında araçlarını başka kişilerle paylaşmasını içeriyor. Dünyada 'ridesharing' olarak adlandırılan hizmet, gün geçtikçe yaygın hale geliyor. 

Dahası, Amerika, Avustralya, Kanada, Fransa, Singapur ve Birleşik Krallık uygulamaya ilişkin yönetmelikler hazırlamış. Ancak Türkiye'de uygulamaya ilişkin herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. 

Paylaşımlı Yolculukta dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde 👇

Paylaşımlı Yolculukta dikkat edilmesi gerekenler ise şu şekilde 👇

Tüm bu maddeler, sürücünün sabıka kaydının kontrolü, özel sigorta poliçelerinin zorunlu hale gelmesiyle yolcu ve sürücü güvenliğinin sağlanması, sürücülerin lisanslandırılması ve haliyle kontrolünü gerektiriyor. Ayrıca tükeciyi korumak için fiyatlandırmadaki şeffaflık ve vergilendirme prosedürleri de dikkatle düzenlenmeli.

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Paylaşımlı yolculuk, ülkemizde özel araçla ticari yolcu taşımak anlamına geliyor: 'Korsan taksiciliğin dijital hali'

Paylaşımlı yolculuk, ülkemizde özel araçla ticari yolcu taşımak anlamına geliyor: 'Korsan taksiciliğin dijital hali'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca herhangi bir düzenleme olmadığı sürece, paylaşımlı yolculuk, 'korsan taksiciliğin dijital hali' olarak cezaya tabii olmaya devam edecek. 

Uygulamaya verilen cezalar arasında ise korsan taşımacılık cezası, trafikten men de dahil sürücü belgesi iptalinden, belediye denetimleri kapsamındaki cezalara pek çok ceza ve hukuki sorumluluk yer alıyor.

Sözcü'den Nedim Türkmen, tüm bu bilgiler ışığında hatırlatıyor: "Vergi ödemek, lisans zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor!"

Sözcü'den Nedim Türkmen, tüm bu bilgiler ışığında hatırlatıyor: "Vergi ödemek, lisans zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor!"

Burada unutulmaması gereken en önemli konu ise platform sahiplerinin yönetmeliğe uygun lisans almadıkları sürece vergilendirmelerinin bir işe yaramayacağı. Gerekli onaylar alınmadığı sürece, yasal altyapısı olmayan bu konunun sosyal medya paylaşımları, mitingler ya da tehditlerle sonuç alacağı ise düşünülmüyor.

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