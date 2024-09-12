Murat Ağırel Paylaştı! Sahte Diploma İşi Yeni Bir Boyut Kazandı: Devlette Kadrolu İşten Yargı Kararı Bozmaya

Sahte diploma skandallarını duymayan yoktur! Gazeteci Murat Ağırel, sahte diploma ve sertifikaların geldiği son noktayı sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. 'garantili Devlet kadrolu işten' yargı kararı bozmaya, KPSS sorularından pasaporta, listede aklınıza gelen gelmeyen her şey var. Dahası, 350 ila 400 farklı meslek için sahte diploma yapılıyor!

İşte, detaylar...