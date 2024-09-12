Murat Ağırel Paylaştı! Sahte Diploma İşi Yeni Bir Boyut Kazandı: Devlette Kadrolu İşten Yargı Kararı Bozmaya
Murat Ağırel Paylaştı! Sahte Diploma İşi Yeni Bir Boyut Kazandı: Devlette Kadrolu İşten Yargı Kararı Bozmaya
Sahte diploma skandallarını duymayan yoktur! Gazeteci Murat Ağırel, sahte diploma ve sertifikaların geldiği son noktayı sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. 'garantili Devlet kadrolu işten' yargı kararı bozmaya, KPSS sorularından pasaporta, listede aklınıza gelen gelmeyen her şey var. Dahası, 350 ila 400 farklı meslek için sahte diploma yapılıyor!
İşte, detaylar...
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Geçtiğimiz dönemlerde sahte doktor facialarının yaşandığı ülkemizde gazeteci Murat Ağırel'in "Sahte Diploma konusunu uzun zamandır yazıyorum ve yetkilileri uyarıyorum." paylaşımı dikkat çekti.
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Hatırsanız, daha önce Dark Web'de Agora Market adlı bir kullanıcının 2023 YKS sorularını 8 dolardan sattığı iddia edilmiş, TYT ve AYT soruları için ise 4 bin dolardan söz edilmişti.
İşte, Murat Ağırel'in 'iş daha farklı boyutlara gitmiş' diyerek yaptığı o paylaşım!
Bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Yapılan paylaşımda yer alan videoda, operatör, kaynakçı, aşçı... dahil olmak üzere 350 ila 400 arasında mesleğe dair diploma, sertifika ve noter onaylı evraktan söz ediliyor.
"Sahte diploma, sahte sertifika,dolandırıcılık haberlerini yeni yapmıyorum. İkaz etmek uyarmak benim görevim." diyen Ağırel, tarafından paylaşılan o video 👇
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Elbette sosyal medya kullanıcılarının da tüm bu gördüklerine ve duyduklarına karşı söyleyecekleri vardı!
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