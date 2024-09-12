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Murat Ağırel Paylaştı! Sahte Diploma İşi Yeni Bir Boyut Kazandı: Devlette Kadrolu İşten Yargı Kararı Bozmaya

Murat Ağırel Paylaştı! Sahte Diploma İşi Yeni Bir Boyut Kazandı: Devlette Kadrolu İşten Yargı Kararı Bozmaya

diploma Sahte Kimlik
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 12:15

Sahte diploma skandallarını duymayan yoktur! Gazeteci Murat Ağırel, sahte diploma ve sertifikaların geldiği son noktayı sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. 'garantili Devlet kadrolu işten' yargı kararı bozmaya, KPSS sorularından pasaporta, listede aklınıza gelen gelmeyen her şey var. Dahası, 350 ila 400 farklı meslek için sahte diploma yapılıyor! 

İşte, detaylar...

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Geçtiğimiz dönemlerde sahte doktor facialarının yaşandığı ülkemizde gazeteci Murat Ağırel'in "Sahte Diploma konusunu uzun zamandır yazıyorum ve yetkilileri uyarıyorum." paylaşımı dikkat çekti.

Geçtiğimiz dönemlerde sahte doktor facialarının yaşandığı ülkemizde gazeteci Murat Ağırel'in "Sahte Diploma konusunu uzun zamandır yazıyorum ve yetkilileri uyarıyorum." paylaşımı dikkat çekti.

Hatırsanız, daha önce Dark Web'de Agora Market adlı bir kullanıcının 2023 YKS sorularını 8 dolardan sattığı iddia edilmiş, TYT ve AYT soruları için ise 4 bin dolardan söz edilmişti.

Hatırsanız, daha önce Dark Web'de Agora Market adlı bir kullanıcının 2023 YKS sorularını 8 dolardan sattığı iddia edilmiş, TYT ve AYT soruları için ise 4 bin dolardan söz edilmişti.

Ağırel bu kez, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla '10.000 dolar karşılığında garantili Devlette kadrolu iş, 7000 dolar karşılığında yargı kararı bozma,

3600 dolar karşılığında KPSS soruları, 5000 dolar karşılığında Gri Pasaport,

1000 dolar karşılığında diploma ,ehliyet, kimlik ,kişisel bilgiden' söz etti.

İşte, Murat Ağırel'in 'iş daha farklı boyutlara gitmiş' diyerek yaptığı o paylaşım!

İşte, Murat Ağırel'in 'iş daha farklı boyutlara gitmiş' diyerek yaptığı o paylaşım!

Bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Yapılan paylaşımda yer alan videoda, operatör, kaynakçı, aşçı... dahil olmak üzere 350 ila 400 arasında mesleğe dair diploma, sertifika ve noter onaylı evraktan söz ediliyor.

Bitti sanıyorsanız, yanılıyorsunuz! Yapılan paylaşımda yer alan videoda, operatör, kaynakçı, aşçı... dahil olmak üzere 350 ila 400 arasında mesleğe dair diploma, sertifika ve noter onaylı evraktan söz ediliyor.

"Sahte diploma, sahte sertifika,dolandırıcılık haberlerini yeni yapmıyorum. İkaz etmek uyarmak benim görevim." diyen Ağırel, tarafından paylaşılan o video 👇

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Elbette sosyal medya kullanıcılarının da tüm bu gördüklerine ve duyduklarına karşı söyleyecekleri vardı!

Elbette sosyal medya kullanıcılarının da tüm bu gördüklerine ve duyduklarına karşı söyleyecekleri vardı!
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