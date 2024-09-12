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Kapı Tutucu Olarak Kullanılan 1 Milyon Euroluk Taş Mirasçıları Sevindirdi! Meğer Türünün En Büyüğüymüş

Kapı Tutucu Olarak Kullanılan 1 Milyon Euroluk Taş Mirasçıları Sevindirdi! Meğer Türünün En Büyüğüymüş

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
12.09.2024 - 11:08

Dünyanın gündemine oturan taş, Romanya'nın Colti köyünde yaşayan yaşlı bir kadının evinde kapı tutucu olarak kullanılıyordu. Hırsızların bile değerini anlamadığı 3.5 kilogramlık taşın, servet değerinde olduğunu mirasçılar keşfetti. Meğer dünyanın en büyüğüymüş! 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
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Dünyanın gündemine oturan servet değerindeki taş, Romanya'daki Colti köyü civarında Buzau Nehri kıyısındaki taşlar arasından keşfedildi. Ve yaşlı bir kadın tarafından kapı tutucu olarak kullanılmaya başlandı.

Dünyanın gündemine oturan servet değerindeki taş, Romanya'daki Colti köyü civarında Buzau Nehri kıyısındaki taşlar arasından keşfedildi. Ve yaşlı bir kadın tarafından kapı tutucu olarak kullanılmaya başlandı.

Hırsızlar bile kıymetini anlamadı: Colti'de yaşayan kadının evine giren hırsızlar bile bu 3.5 kilogramlık kapı tutacağının gerçek değerini tahmin edemediler.

Hırsızlar bile kıymetini anlamadı: Colti'de yaşayan kadının evine giren hırsızlar bile bu 3.5 kilogramlık kapı tutacağının gerçek değerini tahmin edemediler.

1991 yılında hayatını kaybeden yaşlı kadının ardından evi alan mirasçılar, bu basit taşın değerli olabileceğinden şüphelendiler.

1991 yılında hayatını kaybeden yaşlı kadının ardından evi alan mirasçılar, bu basit taşın değerli olabileceğinden şüphelendiler.

Milyonlarca yıl önce ağaçlardan akan reçinenin fosilleşmesiyle oluşan amber taşı, sıcak tonlarıyla bilinir ve son derece değerli bir taştır. Kırmızımsı tonlarıyla meşhur olan kehribar taşı, yüzyıllardır kadınların aksesuarları arasında yerini alıyor.

1920'lerden beri bu bölgede çıkarılan taşlar arasında yaşlı kadının kapı tutacağı olarak kullandığı kehribar taşının ise bir özelliği daha vardı: Bir servet değerindeki taş, dünyanın en büyük kehribar parçası olarak değerlendirildi!

1920'lerden beri bu bölgede çıkarılan taşlar arasında yaşlı kadının kapı tutacağı olarak kullandığı kehribar taşının ise bir özelliği daha vardı: Bir servet değerindeki taş, dünyanın en büyük kehribar parçası olarak değerlendirildi!

Mirasçılar, amberi Romanya devletine sattılar!

Krakow’daki Tarih Müzesi'nde uzmanlar tarafından incelenen taşın 38 ila 70 milyon arasında bir yaşa sahip olduğu tespit edildi.

Krakow’daki Tarih Müzesi'nde uzmanlar tarafından incelenen taşın 38 ila 70 milyon arasında bir yaşa sahip olduğu tespit edildi.

2022 yılından bu yana Buzau İl Müzesi'nde sergilenen kehribar parçasının değeri ise yaklaşık 1 milyon euro!

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