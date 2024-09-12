Kapı Tutucu Olarak Kullanılan 1 Milyon Euroluk Taş Mirasçıları Sevindirdi! Meğer Türünün En Büyüğüymüş

Dünyanın gündemine oturan taş, Romanya'nın Colti köyünde yaşayan yaşlı bir kadının evinde kapı tutucu olarak kullanılıyordu. Hırsızların bile değerini anlamadığı 3.5 kilogramlık taşın, servet değerinde olduğunu mirasçılar keşfetti. Meğer dünyanın en büyüğüymüş!

İşte, detaylar...