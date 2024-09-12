Kapı Tutucu Olarak Kullanılan 1 Milyon Euroluk Taş Mirasçıları Sevindirdi! Meğer Türünün En Büyüğüymüş
Kapı Tutucu Olarak Kullanılan 1 Milyon Euroluk Taş Mirasçıları Sevindirdi! Meğer Türünün En Büyüğüymüş
Kaynak: https://timesofindia.indiatimes.com/e...
Dünyanın gündemine oturan taş, Romanya'nın Colti köyünde yaşayan yaşlı bir kadının evinde kapı tutucu olarak kullanılıyordu. Hırsızların bile değerini anlamadığı 3.5 kilogramlık taşın, servet değerinde olduğunu mirasçılar keşfetti. Meğer dünyanın en büyüğüymüş!
İşte, detaylar...
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Dünyanın gündemine oturan servet değerindeki taş, Romanya'daki Colti köyü civarında Buzau Nehri kıyısındaki taşlar arasından keşfedildi. Ve yaşlı bir kadın tarafından kapı tutucu olarak kullanılmaya başlandı.
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Hırsızlar bile kıymetini anlamadı: Colti'de yaşayan kadının evine giren hırsızlar bile bu 3.5 kilogramlık kapı tutacağının gerçek değerini tahmin edemediler.
1991 yılında hayatını kaybeden yaşlı kadının ardından evi alan mirasçılar, bu basit taşın değerli olabileceğinden şüphelendiler.
1920'lerden beri bu bölgede çıkarılan taşlar arasında yaşlı kadının kapı tutacağı olarak kullandığı kehribar taşının ise bir özelliği daha vardı: Bir servet değerindeki taş, dünyanın en büyük kehribar parçası olarak değerlendirildi!
Krakow’daki Tarih Müzesi'nde uzmanlar tarafından incelenen taşın 38 ila 70 milyon arasında bir yaşa sahip olduğu tespit edildi.
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