Galler'de Tarihi Kartpostal 121 Yıl Sonra Teslim Edildi! 1903'ten 2024'e Tarihi Yolculuk!
Galler'de Tarihi Kartpostal 121 Yıl Sonra Teslim Edildi! 1903'ten 2024'e Tarihi Yolculuk!
Kaynak: https://www.theguardian.com/uk-news/a...
Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde yer alan Swansea şehrine, 121 yıl önce gönderilmiş olan bir kartpostal ulaştı! Posta tarihinde bu ilginç olay bir rekor olarak görülüyor. 1903'ten 2024'e...
İşte, detaylar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galler bölgesinde yer alan Swansea'da bir inşaat çalışanı, Lydia Davies'e hitaben yazılmış 121 yıllık bir kartpostal aldı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kartpostalın üzerinde, 19. yüzyıl İngiliz hayvan ressamı Edwin Henry Landseer'in "The Challenge" adlı eseri yer alıyor.
Gizemli kartpostalın nasıl ortaya çıkarıldığı ise henüz bilinmiyor!
Darby, bu tarihi kartpostalı Lydia'nın bir akrabasına geri göndermeyi ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir hatıra olmasını planladıklarını da açıklamasına ekledi!
Lydia'nın Londra'dan bir adamla evlendiği ve bu adamın Pall Mall'da bir otel sahibi olduğu biliniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Royal Mail sözcüsü ise bu kartpostalın bir asırdan uzun bir süre postada kaybolmak yerine sistemlerine geri konulmuş olabileceğini ifade etti.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın