Galler'de Tarihi Kartpostal 121 Yıl Sonra Teslim Edildi! 1903'ten 2024'e Tarihi Yolculuk!

The Guardian'ın haberine göre kartpostalın üzerinde, VII. Edward'ın portresinin yer aldığı yeşil bir yarım peni pulu bulunuyor. Bu pul, 1901'den 1910'a kadar hüküm süren Edward dönemine ait.

1901 nüfus sayımı kayıtlarına göre ise Lydia Davies'in, ebeveynleri ve 5 kardeşiyle aynı sokakta yaşadığı tespit edildi. Ancak Lydia'nın soyadının Galler'de oldukça yaygın olması, akrabalarını bulmayı zorlaştırıyor.