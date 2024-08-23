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Galler'de Tarihi Kartpostal 121 Yıl Sonra Teslim Edildi! 1903'ten 2024'e Tarihi Yolculuk!

Galler'de Tarihi Kartpostal 121 Yıl Sonra Teslim Edildi! 1903'ten 2024'e Tarihi Yolculuk!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 11:01

Birleşik Krallık'ın Galler bölgesinde yer alan Swansea şehrine, 121 yıl önce gönderilmiş olan bir kartpostal ulaştı! Posta tarihinde bu ilginç olay bir rekor olarak görülüyor. 1903'ten 2024'e... 

İşte, detaylar

Kaynak: https://www.theguardian.com/uk-news/a...
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Galler bölgesinde yer alan Swansea'da bir inşaat çalışanı, Lydia Davies'e hitaben yazılmış 121 yıllık bir kartpostal aldı!

Galler bölgesinde yer alan Swansea'da bir inşaat çalışanı, Lydia Davies'e hitaben yazılmış 121 yıllık bir kartpostal aldı!

Adeta geçmişten gelen kartpostalın 1903 yılına ait olduğu düşünülüyor. Kartpostal, Lydia Davies'e hitaben yazılmış. Lydia'nın ise o dönemde 16 yaşında olduğu ve aynı sokakta yaşadığı biliniyor.

Kartpostalın üzerinde, 19. yüzyıl İngiliz hayvan ressamı Edwin Henry Landseer'in "The Challenge" adlı eseri yer alıyor.

Kartpostalın üzerinde, 19. yüzyıl İngiliz hayvan ressamı Edwin Henry Landseer'in "The Challenge" adlı eseri yer alıyor.

Eser, karda duran bir geyiği ve ufukta yer alan karlı dağları ile birlikte bir su birikintisini içeriyor.

Gizemli kartpostalın nasıl ortaya çıkarıldığı ise henüz bilinmiyor!

Gizemli kartpostalın nasıl ortaya çıkarıldığı ise henüz bilinmiyor!

Tam 121 yıl korunduktan sonra Swansea'deki  Cradock Caddesi'ndeki inşaat topluluğuna nasıl ulaştığı henüz bilinmiyor. Topluluğun pazarlama ve iletişim görevlisi Henry Darby, Lydia Davies veya kartpostalı gönderen kişi hakkında daha fazla bilgi bulmayı umduklarını dile getirdi.

Darby, bu tarihi kartpostalı Lydia'nın bir akrabasına geri göndermeyi ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir hatıra olmasını planladıklarını da açıklamasına ekledi!

Darby, bu tarihi kartpostalı Lydia'nın bir akrabasına geri göndermeyi ve gelecek nesillere aktarılabilecek bir hatıra olmasını planladıklarını da açıklamasına ekledi!

The Guardian'ın haberine göre kartpostalın üzerinde, VII. Edward'ın portresinin yer aldığı yeşil bir yarım peni pulu bulunuyor. Bu pul, 1901'den 1910'a kadar hüküm süren Edward dönemine ait.

1901 nüfus sayımı kayıtlarına göre ise Lydia Davies'in, ebeveynleri ve 5 kardeşiyle aynı sokakta yaşadığı tespit edildi. Ancak Lydia'nın soyadının Galler'de oldukça yaygın olması, akrabalarını bulmayı zorlaştırıyor.

Lydia'nın Londra'dan bir adamla evlendiği ve bu adamın Pall Mall'da bir otel sahibi olduğu biliniyor.

Lydia'nın Londra'dan bir adamla evlendiği ve bu adamın Pall Mall'da bir otel sahibi olduğu biliniyor.

Bu durum, Lydia'nın ailesinin Swansea'da yaşamayabileceği ve kartpostalın daha uzak bir yerden gelmiş olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Kartpostalın üzerindeki yazıda, Ewart isimli bir kişinin Lydia'ya 'Umarım evde eğleniyorsundur' dediği ve 'harçlık olarak yaklaşık 10 şilin' olduğunu belirttiği görülüyor.

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Royal Mail sözcüsü ise bu kartpostalın bir asırdan uzun bir süre postada kaybolmak yerine sistemlerine geri konulmuş olabileceğini ifade etti.

Royal Mail sözcüsü ise bu kartpostalın bir asırdan uzun bir süre postada kaybolmak yerine sistemlerine geri konulmuş olabileceğini ifade etti.

Sözcü The Guardian'a verdiği demeçte, bir eşyanın sistemlerinde olduğunda, onu doğru adrese teslim etmekle yükümlü olduklarını da belirtti.

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