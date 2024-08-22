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Deutsche Bank'ın, İsrail’in Savaş Suçlarından Bahseden Kişinin Hesabını Kapattığı İddia Edildi!

Deutsche Bank'ın, İsrail’in Savaş Suçlarından Bahseden Kişinin Hesabını Kapattığı İddia Edildi!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 14:23

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile ilgili iddia sosyal medyanın gündemine oturdu. İddiaların sahibi Mohamad Safa, bankanın hesabını 'Gazze'deki İsrail savaş suçlarına karşı konuştuğu için' kapattığını iddia etti. 

İşte, detaylar...

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde yer alan Deutsche Bank'a ilişkin iddialar herkesi şaşırttı!

Merkezi Almanya'nın Frankfurt kentinde yer alan Deutsche Bank'a ilişkin iddialar herkesi şaşırttı!

Almanya'nın hem ciro hem çalışan sayısı açısından en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın bir müşterisinin hesabını Filistin ile İsrail arasındaki savaş hakkında konuştuğu için kapattığı iddia edildi.

Almanya'nın hem ciro hem çalışan sayısı açısından en büyük bankası olan Deutsche Bank'ın bir müşterisinin hesabını Filistin ile İsrail arasındaki savaş hakkında konuştuğu için kapattığı iddia edildi.

İddiaların gerçekliği henüz kanıtlanmamakla birlikte yetkililerden de herhangi bir açıklama gelmedi.

Sosyal medya hesaplarından, Lübnan merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Patriotic Vision Organization'un (PVA) CEO'su ve daimi temsilci olduğu öğrenilen Mohamad Safa, X üzerinden yaptığı paylaşımla Deutsche Bank'ın hesabını kapattığını duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından, Lübnan merkezli bir sivil toplum kuruluşu olan Patriotic Vision Organization'un (PVA) CEO'su ve daimi temsilci olduğu öğrenilen Mohamad Safa, X üzerinden yaptığı paylaşımla Deutsche Bank'ın hesabını kapattığını duyurdu.
twitter.com

Mohamad Safa paylaşımında, 'Deutsche Bank, Gazze'deki İsrail savaş suçlarına karşı konuştuğum için banka hesabımı kapattı... Ayrıca bana şu anda veya gelecekte, hatta tüm ortak bankalarında yeni bir banka hesabı açamayacağımı bildirdiler.' ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya kullanıcıları arasında 'boykot' diyenler ve bankanın bu yaptığını kınayanlar da vardı, destekleyenler de!

Sosyal medya kullanıcıları arasında 'boykot' diyenler ve bankanın bu yaptığını kınayanlar da vardı, destekleyenler de!

Fakat daha önemlisi, 'iddia edilen hesap kapatma kararının' dayanağı merak konusu oldu. Yetkililerden açıklama bekleniyor.

'Özel bankalar ifade özgürlüğünü mü sansürlüyor?' 👇

'Özel bankalar ifade özgürlüğünü mü sansürlüyor?' 👇
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'Çok ilginç, Almanya hâlâ ne kadar ileri gitmek istiyor? Her zaman tarihin yanlış tarafındasınız.' 👇

'Çok ilginç, Almanya hâlâ ne kadar ileri gitmek istiyor? Her zaman tarihin yanlış tarafındasınız.' 👇
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"İyi. Teröristler ve destekçileri medeni dünyada hoş karşılanmıyor." 👇

"İyi. Teröristler ve destekçileri medeni dünyada hoş karşılanmıyor." 👇
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'Hamas'taki arkadaşlarınızla bankaları kullanın, bize bunun nasıl gittiğini bildirin.'

'İfade özgürlüğü' 👇

'İfade özgürlüğü' 👇
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"Bu korkunç. Ayrıca mektubun içeriğine bakarak bunun bağlantılı olduğunu nasıl bildiğinizi de merak ediyorum." 👇

"Bu korkunç. Ayrıca mektubun içeriğine bakarak bunun bağlantılı olduğunu nasıl bildiğinizi de merak ediyorum." 👇
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