Deutsche Bank'ın, İsrail’in Savaş Suçlarından Bahseden Kişinin Hesabını Kapattığı İddia Edildi!

Mohamad Safa paylaşımında, 'Deutsche Bank, Gazze'deki İsrail savaş suçlarına karşı konuştuğum için banka hesabımı kapattı... Ayrıca bana şu anda veya gelecekte, hatta tüm ortak bankalarında yeni bir banka hesabı açamayacağımı bildirdiler.' ifadelerine yer verdi.