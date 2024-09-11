Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/
Zamana meydan okuyarak tarihe ışık tutan eserleri keşfediyoruz! Dünyanın dört bir yanından, farklı zamanlardan eserlerle geçmişe yolculuğa hazır olun. Bu ölümsüz eserler; yapılış amaçları, işlemeleri ve çağın ötesindeki tasarımlarıyla aklınızı karıştırmanıza neden olacak. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 eserden en çok hangisini beğeneceksiniz.
Gördüklerinize ve öğrendiklerinize çok şaşıracaksınız...
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1. 1460 ile 1477 yılları, müzik el yazması
2. Verulamium'dan (St. Albans) 'Kabuk Mozaiği'
3. Marlborough Höyüğü
4. M.S. 1536, Hôtel Bullioul
5. İsveç'in 1604 ila 1611 yılları arasında hüküm süren Kralı Karl IX ve eşi Kraliçe Kristina'nın cenaze töreni kıyafetleri.
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6. 1600'lü yılların sonları, DanezesousDoue köyü, altında bulunan mağaraların gizemli hikayesi
7. M.Ö. 675-650 Etrüsk Regolini-Galassi mezarında keşfedilen değerli eşyalar
8. Pompeii'deki Roma yaya geçitleri
9. 1776, Qianlong İmparatoru düşmanlarına ait kafatasından yapılmış bardak.
10. 1325 ila 1335 yıllarına tarihlenen eserde Meryem Ana, şeytan ile mücadele ederken İsa'ya melek bakıcılık ediyor.
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11. Latomos Mesih İkonu, Selanik'teki Latomou Manastırı'nda bulunur.
12. Malla Hanedanlığı'nın yaldızlı yılan tahtı
13. M.S. 6. yüzyıla ait dört bölmeli vaftiz havuzu, Tunus'un Kélibia kentinden bulundu.
14. M.S. 1. yüzyıla ait aşk sahnesi mozaiği,
15. 19. Yüzyıl Sonları, Kaçar Hanedanı
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