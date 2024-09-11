Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Osios David Kilisesi'nde bulunan Latomos Mesih İkonu, 5. yüzyıla ait bir Bizans Mozaiğidir. İkon, Maximian'ın Hristiyan kızı tarafından keşfedilmiş ve Bizans İkonoklazmı ve camiye dönüşüm sürecinden korunmuştur. İki kez yeniden keşfedilen ikon, İsa'nın dört Cennet nehri, melekler ve dört evanjelistin sembolleriyle çevrili olarak oturduğu bir sahneyi tasvir eder. Ayrıca Peygamberler Hezekiel ve Habakkuk'u da gösterir. İkon, kıyamet sahnesini ve Hezekiel Kitabı'ndan kıyamet hakkındaki teolojik fikirleri tasvir eder.