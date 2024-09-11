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Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Gördüğünüz Anda Size Zaman Yolcuğu Yaptırıp Binlerce Yıl Öncesine Işınlayacak İlginç Tarihi Eserler

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
11.09.2024 - 21:19

Zamana meydan okuyarak tarihe ışık tutan eserleri keşfediyoruz! Dünyanın dört bir yanından, farklı zamanlardan eserlerle geçmişe yolculuğa hazır olun. Bu ölümsüz eserler; yapılış amaçları, işlemeleri ve çağın ötesindeki tasarımlarıyla aklınızı karıştırmanıza neden olacak. Acaba Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 eserden en çok hangisini beğeneceksiniz. 

Gördüklerinize ve öğrendiklerinize çok şaşıracaksınız...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ArtefactPorn/

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1. 1460 ile 1477 yılları, müzik el yazması

1. 1460 ile 1477 yılları, müzik el yazması

Kalp şeklindeki müzik el yazması, 'Chansonnier Cordiforme', 1460 ile 1477 yılları arasında Savoy'da bulunan rahip Jean de Montchenu tarafından özel olarak talep edilmiştir. Bu eşsiz el yazması, Dufay, Binchois, Ockeghem, Busnoys ve diğer birkaç benzersiz besteciye ait toplamda 43 şarkıyı bünyesinde barındırmaktadır. Günümüzde ise Fransa Ulusal Kütüphanesi'nde muhafaza edilmektedir.

2. Verulamium'dan (St. Albans) 'Kabuk Mozaiği'

2. Verulamium'dan (St. Albans) 'Kabuk Mozaiği'

'Kabuk Mozaiği', Roma Britanya döneminin üçüncü büyük kasabası olan Verulamium'da (günümüzde St. Albans olarak bilinir) bulunmuştur. Mozaik, M.S. 150 yılına tarihlenmektedir. 

Üstelik, Verulamium'da yapılan kazılar sırasında keşfedilen 49 eşsiz mozaikten yalnızca bir tanesidir. Günümüzde, Verulamium Müzesi'nde sergilenmektedir.

3. Marlborough Höyüğü

3. Marlborough Höyüğü

Marlborough Höyüğü, İngiltere'nin Wiltshire bölgesinde yer alır ve Neolitik döneme aittir. 19 metre yüksekliği ile türünün en yükseklerindendir. Bu sıralamada zirvede, Silbury Tepesi yer alırken, M.Ö. 2400 yıllarında inşa edilen Marlborough Höyüğü ikinci sıradadır.

4. M.S. 1536, Hôtel Bullioul

4. M.S. 1536, Hôtel Bullioul

Lyon'un Rue Juiverie bölgesinde yer alan Hôtel Bullioud, özel bir konut olarak inşa edilmiştir. Bu muhteşem yapı, ünlü mimar Philibert Delorme'nin 1536 yılında İtalya gezisi sonrasında inşa ettiği galerisi ile tanınır. Rönesans tarzında dekore edilmiş olan bu malikane, Fransa'da bu tarzın ilk uygulamalarından biri olarak kabul edilir.

5. İsveç'in 1604 ila 1611 yılları arasında hüküm süren Kralı Karl IX ve eşi Kraliçe Kristina'nın cenaze töreni kıyafetleri.

5. İsveç'in 1604 ila 1611 yılları arasında hüküm süren Kralı Karl IX ve eşi Kraliçe Kristina'nın cenaze töreni kıyafetleri.

2018 yılında çalınana tören kıyafetleri, 2019 yılında bulundu. İsveç tarihinin önemli bir parçası olan eserler 2020 yılında uzmanlar tarafından titizlikle restore edildi. Günümüzde ise Strängnäs Katedrali'nde sergileniyor.

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6. 1600'lü yılların sonları, DanezesousDoue köyü, altında bulunan mağaraların gizemli hikayesi

6. 1600'lü yılların sonları, DanezesousDoue köyü, altında bulunan mağaraların gizemli hikayesi

Batı Fransa'nın DanezesousDoue köyü, altında bulunan mağaraların gizemli hikayesine ev sahipliği yapmaktadır. Bu mağaraların duvarları, zeminleri ve tavanları, yumuşak kireçtaşı yüzeylerine oyulmuş 400'den fazla figürle süslenmiştir. Bu figürlerin, 1600'lü yılların sonlarına tarihlendiği düşünülmektedir. Ancak, bu figürlerin kökeni hakkında çok az bilgi bulunmaktadır.

7. M.Ö. 675-650 Etrüsk Regolini-Galassi mezarında keşfedilen değerli eşyalar

7. M.Ö. 675-650 Etrüsk Regolini-Galassi mezarında keşfedilen değerli eşyalar

İtalya'nın Caere şehrinde bulunan Etrüsk Regolini-Galassi mezarında, altın bir göğüs zırhı ve büyük bir altın fibula keşfedildi. M.Ö. 675-650 yıllarına tarihlenen eserler, günümüzde Gregoryen Etrüsk Müzesi'nde sergilenmektedir.

8. Pompeii'deki Roma yaya geçitleri

8. Pompeii'deki Roma yaya geçitleri

Cadde boyunca dizilmiş taş bloklar, günümüzdeki 'zebra geçidinin' prototipleri olarak kabul edilir.

9. 1776, Qianlong İmparatoru düşmanlarına ait kafatasından yapılmış bardak.

9. 1776, Qianlong İmparatoru düşmanlarına ait kafatasından yapılmış bardak.

Tantrik ritüeller için kullanılan kapala bardakları, Qing sarayının gizemli bir parçasıdır. 1776 yılında, Qianlong İmparatoru'nun düşmanlarına ait kafataslarından yapılmış bu özel bardaklar, günümüzde Taipei Saray Müzesi'nde ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Bu eşsiz eserler, 'Bu Khwājai Jahān' ve 'Bu Sonom' isimleriyle etiketlenmiş olup, her ikisi de prenslerin yenilgisiyle ilgilidir.

10. 1325 ila 1335 yıllarına tarihlenen eserde Meryem Ana, şeytan ile mücadele ederken İsa'ya melek bakıcılık ediyor.

10. 1325 ila 1335 yıllarına tarihlenen eserde Meryem Ana, şeytan ile mücadele ederken İsa'ya melek bakıcılık ediyor.
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11. Latomos Mesih İkonu, Selanik'teki Latomou Manastırı'nda bulunur.

11. Latomos Mesih İkonu, Selanik'teki Latomou Manastırı'nda bulunur.

Osios David Kilisesi'nde bulunan Latomos Mesih İkonu, 5. yüzyıla ait bir Bizans Mozaiğidir. İkon, Maximian'ın Hristiyan kızı tarafından keşfedilmiş ve Bizans İkonoklazmı ve camiye dönüşüm sürecinden korunmuştur. İki kez yeniden keşfedilen ikon, İsa'nın dört Cennet nehri, melekler ve dört evanjelistin sembolleriyle çevrili olarak oturduğu bir sahneyi tasvir eder. Ayrıca Peygamberler Hezekiel ve Habakkuk'u da gösterir. İkon, kıyamet sahnesini ve Hezekiel Kitabı'ndan kıyamet hakkındaki teolojik fikirleri tasvir eder.

12. Malla Hanedanlığı'nın yaldızlı yılan tahtı

12. Malla Hanedanlığı'nın yaldızlı yılan tahtı

Yaldızlı yılan tahtı, Nepal'in başkenti Katmandu'da bulundu.

13. M.S. 6. yüzyıla ait dört bölmeli vaftiz havuzu, Tunus'un Kélibia kentinden bulundu.

13. M.S. 6. yüzyıla ait dört bölmeli vaftiz havuzu, Tunus'un Kélibia kentinden bulundu.

14. M.S. 1. yüzyıla ait aşk sahnesi mozaiği,

14. M.S. 1. yüzyıla ait aşk sahnesi mozaiği,

Eşsiz işlemeleri ile günümüze kadar korunan mozaik, Centocelle'den. Centocelle ise İspanya'nın Tarragona bölgesinin kuzeybatısındaki, Roma devri dönemi anıtlarıyla ünlenen arkeolojik bir sit alanıdır.

15. 19. Yüzyıl Sonları, Kaçar Hanedanı

15. 19. Yüzyıl Sonları, Kaçar Hanedanı

Kaçar Hanedanı'na ait Pers dönemi küçük sekizgen çadırın, bir pavyon çadırı olduğu düşünülüyor.

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