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Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 13:19

Yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak gözlerimize eziyet çektiren tasarımcılarla tanışın! Neden yapıldığını ya da ne düşünülerek tasarlandığını merak edeceğinize eminiz. Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 çizgiyi aşan tasarım arasında hangisine hayran olacaksınız? 

İşte, haftanın dehşet verici tasarımları...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...

Geçen Haftanın Dehşet Verici Tasarımlarıyla Yüzleşmeyi Unutmayın 👇

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1. Winnie the Pooh'nun şirin yüzüne aldanmayın, tamamen raptiyelerden yapıldı!

1. Winnie the Pooh'nun şirin yüzüne aldanmayın, tamamen raptiyelerden yapıldı!

2. Şekerleme değil diş!

2. Şekerleme değil diş!

3. Sığ bir hayal gücü: 40. yaşınızda hayal ettiğiniz bu olmamalı!

3. Sığ bir hayal gücü: 40. yaşınızda hayal ettiğiniz bu olmamalı!

4. "Nimetle şaka olmaz!"

4. "Nimetle şaka olmaz!"

5. Şimdi de kış kreasyonu geliyor...

5. Şimdi de kış kreasyonu geliyor...
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6. Kışın vazgeçilmezi: Beyaz yakalı montu

6. Kışın vazgeçilmezi: Beyaz yakalı montu

7. Şıklık denilince de sivri burun ayakkabı!

7. Şıklık denilince de sivri burun ayakkabı!

8. Geri dönüşüm anıtı...

8. Geri dönüşüm anıtı...

9. Peki burada amaç ne olabilir: Vahşetin şıklığı mı?

9. Peki burada amaç ne olabilir: Vahşetin şıklığı mı?

10. Gerçek Lucifer Morningstar'ı bulmuş olabiliriz

10. Gerçek Lucifer Morningstar'ı bulmuş olabiliriz
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11. Yemek isteyeceğiniz bir araba...

11. Yemek isteyeceğiniz bir araba...

12. "Örümcek adamım diyorum kızım anlasana..."

12. "Örümcek adamım diyorum kızım anlasana..."

13. Başrolde Keanu Reeves ve Constantine'den bir sahne!

13. Başrolde Keanu Reeves ve Constantine'den bir sahne!

14. "Beni vur, beni onlara verme..."

14. "Beni vur, beni onlara verme..."

15. İfşa oldu: İşte fare adam

15. İfşa oldu: İşte fare adam

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