Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Yaratıcılığın sınırlarını zorlayarak gözlerimize eziyet çektiren tasarımcılarla tanışın! Neden yapıldığını ya da ne düşünülerek tasarlandığını merak edeceğinize eminiz. Acaba, Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 çizgiyi aşan tasarım arasında hangisine hayran olacaksınız?
İşte, haftanın dehşet verici tasarımları...
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1. Winnie the Pooh'nun şirin yüzüne aldanmayın, tamamen raptiyelerden yapıldı!
2. Şekerleme değil diş!
3. Sığ bir hayal gücü: 40. yaşınızda hayal ettiğiniz bu olmamalı!
4. "Nimetle şaka olmaz!"
5. Şimdi de kış kreasyonu geliyor...
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6. Kışın vazgeçilmezi: Beyaz yakalı montu
7. Şıklık denilince de sivri burun ayakkabı!
8. Geri dönüşüm anıtı...
9. Peki burada amaç ne olabilir: Vahşetin şıklığı mı?
10. Gerçek Lucifer Morningstar'ı bulmuş olabiliriz
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11. Yemek isteyeceğiniz bir araba...
12. "Örümcek adamım diyorum kızım anlasana..."
13. Başrolde Keanu Reeves ve Constantine'den bir sahne!
14. "Beni vur, beni onlara verme..."
15. İfşa oldu: İşte fare adam
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