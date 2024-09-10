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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
10.09.2024 - 12:27

İyi bir yemeğin lezzeti kadar tabaklamasının ve porsiyonunun da önemli olduğunu biliyorsunuz. Peki lüks bir restoranda nasıl bir sunum görmek istersiniz? Beklentilerinizi aşan sunumlarla gözlerinizi kanatacak tabaklalamalara hazır olun. Sizin için Reddit'ten derlediğimiz çizgiyi aşan 15 sunum arasından favoriniz hangisi olacak!

Afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Çizgiyi Aşan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. Kağıt havlu tutacağında kalamar halkaları

1. Kağıt havlu tutacağında kalamar halkaları

2. Çubukta empanada

2. Çubukta empanada

3. Peki menüde ne var?

3. Peki menüde ne var?

4. İtalyanlar bunu görmese iyi olur: Havanda bruschetta

4. İtalyanlar bunu görmese iyi olur: Havanda bruschetta

5. Gecenin sonunda varil dolusu içtik diyebilirsiniz!

5. Gecenin sonunda varil dolusu içtik diyebilirsiniz!

6. Sanata ve sanatçıya saygılarını sunan bir mutfak...

6. Sanata ve sanatçıya saygılarını sunan bir mutfak...

7. Doğru başlangıç için hangi çekmeceyi açmanız gerekiyor?

7. Doğru başlangıç için hangi çekmeceyi açmanız gerekiyor?

8. Lüks şarap evinden 26 dolarlık ev konforu!

8. Lüks şarap evinden 26 dolarlık ev konforu!

9. Hayatında bir kez bile olsun küvetten su içmeyi hayal edenlere

9. Hayatında bir kez bile olsun küvetten su içmeyi hayal edenlere

10. Peki, mozzarella suyu isteyen?..

10. Peki, mozzarella suyu isteyen?..

11. Çim biçme makinesinin halini bakılacak olursa, taze otlarla hazırlandığına eminiz!

11. Çim biçme makinesinin halini bakılacak olursa, taze otlarla hazırlandığına eminiz!

12. Tehlikeli yemek: Kıyma makinesinden mideye!

12. Tehlikeli yemek: Kıyma makinesinden mideye!

13. Bu görüntüye rağmen hâlâ yemek istiyor musunuz?

13. Bu görüntüye rağmen hâlâ yemek istiyor musunuz?

14. Mecaz değil gerçek, dilimiz tutuldu!

14. Mecaz değil gerçek, dilimiz tutuldu!

15. E biraz daha içmez miydiniz?

15. E biraz daha içmez miydiniz?

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