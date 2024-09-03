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Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Lüks ve Pahalı Restoranların Masaya Geldiğinde Hayatı Sorgulatacak Göz Kanatan Sunumları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 13:12

Beklentilerinizi artırsanız iyi edersiniz! Zira bu sunumları gördükten sonra, şık restoranlardan daha fazla yaratıcılık bekleyeceğinize eminiz. Bakalım, sizin için Reddit'ten derlediğimiz sınır tanımaz 15 sunum arasından en çok hangisini beğeneceksiniz.

Yemeğe cesaret edene, afiyet olsun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/WeWantPlates/

Geçtiğimiz Haftanın Beklentileri Aşan Sunumlarını İncelemeyi Unutmayın 👇

1. Tarifi zor, yemesi olay bir sunumla başlıyoruz

1. Tarifi zor, yemesi olay bir sunumla başlıyoruz

2. Sırada sunumdan ziyade masaya terk edilmiş bu makarna var!

2. Sırada sunumdan ziyade masaya terk edilmiş bu makarna var!

3. Kimin aklına gelirdi ki askıda bacon

3. Kimin aklına gelirdi ki askıda bacon

4. Tavada sunuma alıştık da her şeyin tek tavada olması şart mıydı?

4. Tavada sunuma alıştık da her şeyin tek tavada olması şart mıydı?

5. İnanmazsınız ama bu da bademli kruvasan

5. İnanmazsınız ama bu da bademli kruvasan

6. 'Sizi ellerimizle besliyoruz' demek istemiş olmalılar!

6. 'Sizi ellerimizle besliyoruz' demek istemiş olmalılar!

7. Kazanda mevsim salata...

7. Kazanda mevsim salata...

8. Zorlu tako parkuru: Yiyebilirseniz, afiyet olsun

8. Zorlu tako parkuru: Yiyebilirseniz, afiyet olsun

9. Vegan restoranda ton balığı kutusunda sunum!

9. Vegan restoranda ton balığı kutusunda sunum!

10. İşte beklenen lezzet karmaşası: 2000 dolar değerinde bir bardak!

10. İşte beklenen lezzet karmaşası: 2000 dolar değerinde bir bardak!

11. Kanvas tabloda humus ziyafeti!

11. Kanvas tabloda humus ziyafeti!

12. Peki, balığın ağzından havyar yer misiniz?

12. Peki, balığın ağzından havyar yer misiniz?

13. Sade ve basit: Piknik sepeti konsepti...

13. Sade ve basit: Piknik sepeti konsepti...

14. Bir kez daha bardakta ziyafete hazır olun!

14. Bir kez daha bardakta ziyafete hazır olun!

Sizce bu bardak kaç dolardır?

15. Balığı balıkta sunmalarına mı şaşıralım, askıda balığa mı?

15. Balığı balıkta sunmalarına mı şaşıralım, askıda balığa mı?

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shizuka_

Çok affedersiniz bunlar neyin sunumu ? Mide bulantınızı tetikleyecek türden iğrendim 🤢🤮

site sakini

hepsi birbirinden beter