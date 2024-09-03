Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Hangi Kafayla Yapıldıklarını Anlayamasak da Görenlerin Gözlerini Kanatmaya Ant İçmiş 15 Tasarım
Kaynak: https://www.reddit.com/r/ATBGE/new/?f...
Hayal gücü ve yaratıcılığın sınırlarını zorlayan tasarımların ne amacını anladık, ne de tasarımcı kafasını... Bakalım siz anlayabilecek misiniz! Dahası Reddit'ten sizin için derlediğimiz 15 çizgiyi aşan tasarım arasında en çok hangisini beğeneceksiniz, meraktayız.
İşte karşınızda, haftanın dehşet verici tasarımları...
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1. İşte karşınızda kaplumbağa ev!
2. Zavallı balıklar bunu hak edecek ne yapmış olabilir ki?
3. Işıl ışıl bu grafiti saç tasarımı hayallerinizi süslemiş olmalı
4. Dövme sanatçısından kötü bir şaka...
5. Sanıyoruz, tasarım bir Türk'e ait olsa bu kişi ancak mimar Selim Bey olurdu!
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6. Bu dövme ise ancak tehdit ve baskı altında yapılmış olmalı...
7. Ağaç adam havaalanında!
8. Kış geliyor, hazırlıklara başlayın!
9. Hadi biraz da sınır tanımayan modadan söz edelim!
10. Vahşi bir aşk diyebilir miyiz?
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11. Star Trek efsanesi Captain Picard'a bunu yaşatan bize ne yapmaz...
12. Nail art her geçen gün biraz daha şaşırtıcı bir boyuta ulaşıyor!
13. Compact Disclere veda: İşte, geri dönüşüm diye buna denir!
14. İnsan insanı...
15. Psikoloğum: Balıklar uçamaz! O sırada benim rüyalar...
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