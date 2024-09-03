Sevince 'El Oğlu' Olduğunu Unutup Aşkları İçin Her Şeyi Yapan Kadınlar!
Sevince 'El Oğlu' Olduğunu Unutup Aşkları İçin Her Şeyi Yapan Kadınlar!
Birini yürekten sevince el oğlu olduğunu unutursunuz, çünkü o artık sizin canınız olur! Haliyle onun için yapamayacağınız yoktur. Görünen o ki lezzetli bir kek yapmak, büyü ve onu görmek için saatlerce yol gitmek de sevdaya dahil... Peki, sizin sevdiğiniz için yaptığınız en çılgın şey neydi?
İşte, başlıyoruz...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İnsanın gözünü kör eden aşkı, el oğluna yapılan brownie ile anlatan @anonimiyim herkesi aşka getirdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte, X üzerinden yapılan o paylaşım!
Tabii, '@anonimiyim' adlı X kullanıcısından önce bir başka el oğluna brownie yapanlardan tavsiye gecikmedi: 'Annem daha güzel yapıyor...' 👇
Kızlar, sizce de bu biraz fazla değil mi? 👇
Sevince 'el oğlu' olduğunu bile unutanlar olmuş... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Var bir hayalimiz! 👇
Madem el oğlusun, o zaman el kızına dikkat! 👇
Bunu yaşamayan var mıdır? 👇
Şüphesiz ki en güzel aşk, karşılığı olandır! 👇
Aşka gel: Beraber brownie yapmak mı? 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
E hadi, biraz da erkeklerin 'el kızını' sevince yapabileceklerinden söz edelim! 👇
Unutmak kolay olsa... 👇
Tabii unutmak el kızına da zor, el oğluna... 👇
👇
Peki, ya sevilmemek... 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşin 'kıskançlık' boyutunu da unutmayalım: Ki o en tehlikelisi! 👇
'Sanırım seni en çok sadece benimleyken ve başka hiç kimse yokken seviyorum' 👇
Deme be... 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın