Sevince 'El Oğlu' Olduğunu Unutup Aşkları İçin Her Şeyi Yapan Kadınlar!

Birini yürekten sevince el oğlu olduğunu unutursunuz, çünkü o artık sizin canınız olur! Haliyle onun için yapamayacağınız yoktur. Görünen o ki lezzetli bir kek yapmak, büyü ve onu görmek için saatlerce yol gitmek de sevdaya dahil... Peki, sizin sevdiğiniz için yaptığınız en çılgın şey neydi?

İşte, başlıyoruz...