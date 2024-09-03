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Sevince 'El Oğlu' Olduğunu Unutup Aşkları İçin Her Şeyi Yapan Kadınlar!

Sevince 'El Oğlu' Olduğunu Unutup Aşkları İçin Her Şeyi Yapan Kadınlar!

Erkeklere Özel ilişki kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
03.09.2024 - 09:05

Birini yürekten sevince el oğlu olduğunu unutursunuz, çünkü o artık sizin canınız olur! Haliyle onun için yapamayacağınız yoktur. Görünen o ki lezzetli bir kek yapmak, büyü ve onu görmek için saatlerce yol gitmek de sevdaya dahil... Peki, sizin sevdiğiniz için yaptığınız en çılgın şey neydi? 

İşte, başlıyoruz...

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İnsanın gözünü kör eden aşkı, el oğluna yapılan brownie ile anlatan @anonimiyim herkesi aşka getirdi!

İşte, X üzerinden yapılan o paylaşım!

İşte, X üzerinden yapılan o paylaşım!
twitter.com

Tabii, '@anonimiyim' adlı X kullanıcısından önce bir başka el oğluna brownie yapanlardan tavsiye gecikmedi: 'Annem daha güzel yapıyor...' 👇

Tabii, '@anonimiyim' adlı X kullanıcısından önce bir başka el oğluna brownie yapanlardan tavsiye gecikmedi: 'Annem daha güzel yapıyor...' 👇
twitter.com

Kızlar, sizce de bu biraz fazla değil mi? 👇

Kızlar, sizce de bu biraz fazla değil mi? 👇
twitter.com

Sevince 'el oğlu' olduğunu bile unutanlar olmuş... 👇

Sevince 'el oğlu' olduğunu bile unutanlar olmuş... 👇
twitter.com
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Var bir hayalimiz! 👇

Var bir hayalimiz! 👇
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Madem el oğlusun, o zaman el kızına dikkat! 👇

Madem el oğlusun, o zaman el kızına dikkat! 👇
twitter.com

Bunu yaşamayan var mıdır? 👇

Bunu yaşamayan var mıdır? 👇
twitter.com

Şüphesiz ki en güzel aşk, karşılığı olandır! 👇

Şüphesiz ki en güzel aşk, karşılığı olandır! 👇
twitter.com

Aşka gel: Beraber brownie yapmak mı? 👇

Aşka gel: Beraber brownie yapmak mı? 👇
twitter.com
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E hadi, biraz da erkeklerin 'el kızını' sevince yapabileceklerinden söz edelim! 👇

E hadi, biraz da erkeklerin 'el kızını' sevince yapabileceklerinden söz edelim! 👇
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Unutmak kolay olsa... 👇

Unutmak kolay olsa... 👇
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Tabii unutmak el kızına da zor, el oğluna... 👇

Tabii unutmak el kızına da zor, el oğluna... 👇
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👇

Peki, ya sevilmemek... 👇

Peki, ya sevilmemek... 👇
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İşin 'kıskançlık' boyutunu da unutmayalım: Ki o en tehlikelisi! 👇

İşin 'kıskançlık' boyutunu da unutmayalım: Ki o en tehlikelisi! 👇
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'Sanırım seni en çok sadece benimleyken ve başka hiç kimse yokken seviyorum' 👇

'Sanırım seni en çok sadece benimleyken ve başka hiç kimse yokken seviyorum' 👇
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Deme be... 👇

Deme be... 👇
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