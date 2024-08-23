Evli Erkekler, Bekar Erkeklere Göre Daha Sağlıklı! Peki Evlilik Kadınlara İyi Geliyor mu?

Araştırmacıya göre, 'Önceki çalışmalar, evliliğin hem erkekler hem de kadınlar için daha iyi sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu gösterirken, hiç evlenmemiş erkeklerin genellikle en kötü sağlık sonuçlarına sahip olduğunu göstermiş.'