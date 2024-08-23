Evli Erkekler, Bekar Erkeklere Göre Daha Sağlıklı! Peki Evlilik Kadınlara İyi Geliyor mu?
Evli Erkekler, Bekar Erkeklere Göre Daha Sağlıklı! Peki Evlilik Kadınlara İyi Geliyor mu?
Kaynak: https://www.healthday.com/health-news...
Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, evli erkeklerin bekar erkeklere göre daha sağlıklı yaşadıkları ortaya çıktı. Fakat durum kadınlar için aynı değil. Journal International Social Work'te yayınlanan araştırma evliliğin eşlere katkısını gözler önüne serdi.
İşte, detaylar...
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Toronto Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, evli erkekler bekar erkeklere göre daha sağlıklı yaşlanıyor!
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Fakat evlilik, kadınlara erkeklere olduğu kadar iyi gelmiyor!
Toronto Üniversitesi'nde sosyal hizmet profesörü olan ve çalışmanın ortak yazarı olan David Burnes yaptığı açıklamada, "Evli bireyler birbirlerini sigarayı bırakmak veya düzenli egzersiz yapmak gibi olumlu sağlık davranışlarını benimsemeye veya sürdürmeye teşvik ediyor olabilirler," diyor.
Üniversitenin haber bülteninde, "en uygun şekilde yaşlanma" ya da "optimum yaşlanma" tanımına da yer verildi.
Burnes, medeni durumla ilgili bulguların tamamen sürpriz olmadığını belirtiyor!
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Araştırma verileri evlilikle ilgili bulguların dışında, sosyal izolasyonun kötü yaşlanma için açık bir risk faktörü olduğunu da ortaya koydu: Sosyal hayat önemli!
Obeziteyi önlemek, düzenli egzersiz yapmak, iyi uyumak ve sigara içmemek gibi fiziksel faktörlerin de optimum yaşlanmayla bağlantılı olduğu bir kez daha görüldü!
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