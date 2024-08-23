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Evli Erkekler, Bekar Erkeklere Göre Daha Sağlıklı! Peki Evlilik Kadınlara İyi Geliyor mu?

Evli Erkekler, Bekar Erkeklere Göre Daha Sağlıklı! Peki Evlilik Kadınlara İyi Geliyor mu?

Erkeklere Özel Evlilik Hakkında Her Şey kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.08.2024 - 12:01

Kanada'da yapılan bir araştırmaya göre, evli erkeklerin bekar erkeklere göre daha sağlıklı yaşadıkları ortaya çıktı. Fakat durum kadınlar için aynı değil. Journal International Social Work'te yayınlanan araştırma evliliğin eşlere katkısını gözler önüne serdi. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.healthday.com/health-news...
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Toronto Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, evli erkekler bekar erkeklere göre daha sağlıklı yaşlanıyor!

Toronto Üniversitesi'nde yürütülen çalışmaya göre, evli erkekler bekar erkeklere göre daha sağlıklı yaşlanıyor!

60 yaş ve üzerindeki 7.600'den fazla Kanadalı üzerinde gerçekleştirilen üç yıllık çalışma, evli erkeklerin bekar olanlara göre 'en uygun şekilde yaşlanma' olasılığının iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu!

Fakat evlilik, kadınlara erkeklere olduğu kadar iyi gelmiyor!

Fakat evlilik, kadınlara erkeklere olduğu kadar iyi gelmiyor!

Kanadalı araştırmacılar, evliliğin kadınlar için erkeklerle aynı yaşlanma avantajını sunmadığını gözlemlediler. Araştırmaya verilerine göre, bekar kadınların, evli olup eşini ölüm veya boşanma nedeniyle kaybeden kadınlara kıyasla 'en uygun şekilde yaşlanma' olasılığı iki kat daha fazla.

Toronto Üniversitesi'nde sosyal hizmet profesörü olan ve çalışmanın ortak yazarı olan David Burnes yaptığı açıklamada, "Evli bireyler birbirlerini sigarayı bırakmak veya düzenli egzersiz yapmak gibi olumlu sağlık davranışlarını benimsemeye veya sürdürmeye teşvik ediyor olabilirler," diyor.

Toronto Üniversitesi'nde sosyal hizmet profesörü olan ve çalışmanın ortak yazarı olan David Burnes yaptığı açıklamada, "Evli bireyler birbirlerini sigarayı bırakmak veya düzenli egzersiz yapmak gibi olumlu sağlık davranışlarını benimsemeye veya sürdürmeye teşvik ediyor olabilirler," diyor.

Üniversitenin haber bülteninde, "en uygun şekilde yaşlanma" ya da "optimum yaşlanma" tanımına da yer verildi.

Üniversitenin haber bülteninde, "en uygun şekilde yaşlanma" ya da "optimum yaşlanma" tanımına da yer verildi.

Optimum yaşlanma, günlük aktiviteleri engelleyen ciddi fiziksel, bilişsel, zihinsel veya duygusal durumlardan uzak durma ve ayrıca yüksek düzeyde kendi bildirilen mutluluk, iyi fiziksel sağlık ve zihinsel sağlık' olarak tanımlanıyor.

Burnes, medeni durumla ilgili bulguların tamamen sürpriz olmadığını belirtiyor!

Burnes, medeni durumla ilgili bulguların tamamen sürpriz olmadığını belirtiyor!

Araştırmacıya göre, 'Önceki çalışmalar, evliliğin hem erkekler hem de kadınlar için daha iyi sağlık sonuçlarıyla ilişkili olduğunu gösterirken, hiç evlenmemiş erkeklerin genellikle en kötü sağlık sonuçlarına sahip olduğunu göstermiş.'

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Araştırma verileri evlilikle ilgili bulguların dışında, sosyal izolasyonun kötü yaşlanma için açık bir risk faktörü olduğunu da ortaya koydu: Sosyal hayat önemli!

Araştırma verileri evlilikle ilgili bulguların dışında, sosyal izolasyonun kötü yaşlanma için açık bir risk faktörü olduğunu da ortaya koydu: Sosyal hayat önemli!

Üniversitenin Sağlık Politikası, Yönetimi ve Değerlendirme Enstitüsü'nde profesör olan Eleanor Pullenayegum ise açıklamasında, 'Başkalarıyla sosyal bağlantı kurmanın, özellikle ileri yaşlarda, önemli olduğunu' belirtti. 

Pullenayegum açıklamasına, 'Akrabalar, arkadaşlar ve komşularla düzenli temas kurmak, yaşlı yetişkinlerin bağlantı kurmasına, yalnızlık hissini azaltmasına ve genel refahlarını iyileştirmesine yardımcı olabilir' sözleriyle devam etti.

Obeziteyi önlemek, düzenli egzersiz yapmak, iyi uyumak ve sigara içmemek gibi fiziksel faktörlerin de optimum yaşlanmayla bağlantılı olduğu bir kez daha görüldü!

Obeziteyi önlemek, düzenli egzersiz yapmak, iyi uyumak ve sigara içmemek gibi fiziksel faktörlerin de optimum yaşlanmayla bağlantılı olduğu bir kez daha görüldü!

Çalışmanın kıdemli yazarı Esme FullerThomson, yaşımızın kaç olursa olsun sağlıklı bir yaşam tarzını sürdürmenin çok önemli olduğunun altını çizdi.

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