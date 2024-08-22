İlk Buluşmaya Cimriliğiyle Damgasını Vuran Erkeğe Dikkat! 'Cimri Adamın Sevgisi de Cimri Olur'
İlk Buluşmaya Cimriliğiyle Damgasını Vuran Erkeğe Dikkat! 'Cimri Adamın Sevgisi de Cimri Olur'
Görücü usulüyle gittiği ilk buluşmada 'cimri erkeğe' çatan kız, suyunu bitirmeden masadan kalkamasına izin vermeyen delikanlıyı anlattı. 'Erkek her şey olur ama cimri olmaz...' diyenler bir araya geldi!
İşte, detaylar...
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İlk buluşmada suyunu bitirmediği için masadan kalkmasına izin vermeyen erkek, herkesi şoke etti! Sanıyoruz, cimrilikte bir üst seviye daha açıldı...
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İşte, @yildizli1ogrtmn adlı X hesabı üzerinden yapılan ve 'cimri erkek' tartışmasını başlatan o paylaşım 👇
Biz de tam kötü düşünmeyelim diyorduk ki sosyal medya kullanıcıları da acı tecrübelerini anlattılar. 👇
'Beğenmedim ben o kızı' 👇
Belli ki sevgilisi için 11 TL vermek istememiş... 👇
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