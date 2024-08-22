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İlk Buluşmaya Cimriliğiyle Damgasını Vuran Erkeğe Dikkat! 'Cimri Adamın Sevgisi de Cimri Olur'

İlk Buluşmaya Cimriliğiyle Damgasını Vuran Erkeğe Dikkat! 'Cimri Adamın Sevgisi de Cimri Olur'

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
22.08.2024 - 15:16 Son Güncelleme: 22.08.2024 - 15:33

Görücü usulüyle gittiği ilk buluşmada 'cimri erkeğe' çatan kız, suyunu bitirmeden masadan kalkamasına izin vermeyen delikanlıyı anlattı. 'Erkek her şey olur ama cimri olmaz...' diyenler bir araya geldi! 

İşte, detaylar...

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İlk buluşmada suyunu bitirmediği için masadan kalkmasına izin vermeyen erkek, herkesi şoke etti! Sanıyoruz, cimrilikte bir üst seviye daha açıldı...

İlk buluşmada suyunu bitirmediği için masadan kalkmasına izin vermeyen erkek, herkesi şoke etti! Sanıyoruz, cimrilikte bir üst seviye daha açıldı...

İşte, @yildizli1ogrtmn adlı X hesabı üzerinden yapılan ve 'cimri erkek' tartışmasını başlatan o paylaşım 👇

İşte, @yildizli1ogrtmn adlı X hesabı üzerinden yapılan ve 'cimri erkek' tartışmasını başlatan o paylaşım 👇
twitter.com

Biz de tam kötü düşünmeyelim diyorduk ki sosyal medya kullanıcıları da acı tecrübelerini anlattılar. 👇

Biz de tam kötü düşünmeyelim diyorduk ki sosyal medya kullanıcıları da acı tecrübelerini anlattılar. 👇
twitter.com

'Beğenmedim ben o kızı' 👇

'Beğenmedim ben o kızı' 👇
twitter.com

Belli ki sevgilisi için 11 TL vermek istememiş... 👇

Belli ki sevgilisi için 11 TL vermek istememiş... 👇
twitter.com

'Bu bahsettiğim şahıs bana aldığı bir adet ayranı yüzünü ekşiterek homurdanarak 11 TL çok pahalıymış ya diyerek vermişti aynen aynen müsriflik'

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Hamile karına da bu yapılmaz be adam... 👇

Hamile karına da bu yapılmaz be adam... 👇
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'O olaydan 1 hafta sonra tutuklandı ve ben 4 sene bekledim :) sonra da çıkınca beklemeseydin dendi ve bitti:) hayat çok garip...'

Demek böyle zengin olunuyor 👇

Demek böyle zengin olunuyor 👇
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Ama hâlâ bekar olmasına da şaşırmamak lazım 👇

Ama hâlâ bekar olmasına da şaşırmamak lazım 👇
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'Annem dışarıda yemem kızıyor...' 👇

'Annem dışarıda yemem kızıyor...' 👇
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Derken, suyu bitirmenin en güzel yolu da bulundu! 👇

Derken, suyu bitirmenin en güzel yolu da bulundu! 👇
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'Erkek kadın fark etmez...' 👇

'Erkek kadın fark etmez...' 👇
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Biraz da racon kesildi: 'Ben veririm senlik bir şey yok aslan...' 👇

Biraz da racon kesildi: 'Ben veririm senlik bir şey yok aslan...' 👇
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Peki, Feyyaz olabilir mi?

Ustadan ders: 'Cimri adamın sevgisi de cimri olur' 👇

Ustadan ders: 'Cimri adamın sevgisi de cimri olur' 👇
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Biraz da anne tavsiyesi 👇

Biraz da anne tavsiyesi 👇
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Kanıtlamana gerek yok biz inandık! 👇

Kanıtlamana gerek yok biz inandık! 👇
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Ya siz, cimri erkek ya da kadınlarla ilgili anılarınızı paylaşmak ister misiniz? Yorumlarda buluşalım.

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