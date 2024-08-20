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En Yakınlarının 'Samimiyetsizlikleriyle' Yüzleşenler, Sosyal Medyada Bir Araya Geldiler!

En Yakınlarının 'Samimiyetsizlikleriyle' Yüzleşenler, Sosyal Medyada Bir Araya Geldiler!

ilişki Aldatma
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
20.08.2024 - 14:34

Derler ki 'taş yakından gelir...' En yakınlarınızdan gelen ihanet, kıskançlık, umursamazlık ya da samimiyetsizlik ruhumuzda derin yaralar açar. İşte, sosyal medyanın da gündeminde 'aşırı yakın olduğunuz insanın samimiyetsiz geldiği o ilk an' var! 

Bunu hangimiz yaşmadık ki...

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Her zaman en yakınınız olmuştur... Ona gözünüz kapalı bir şekilde güveniyorsunuzdur ve onun için her şeyi yapmaya hazırsınızdı! Ama o...

Her zaman en yakınınız olmuştur... Ona gözünüz kapalı bir şekilde güveniyorsunuzdur ve onun için her şeyi yapmaya hazırsınızdı! Ama o...

Tam da bu noktada boğazınız düğümlenir, kelimeler kifayetsiz kalır! Bakalım sosyal medya kullanıcıları 'o an'ı nasıl yaşamış.

İşte, FrepX adlı Twitter kullanıcısının her şeyi başlatan o tweeti ❤️🩹

İşte, FrepX adlı Twitter kullanıcısının her şeyi başlatan o tweeti ❤️🩹
twitter.com

Yetersiz hissettirmeler... 👇

Yetersiz hissettirmeler... 👇
twitter.com

Sebepsiz sırt çevirişler... 👇

Sebepsiz sırt çevirişler... 👇
twitter.com

Manipülasyon... 👇

Manipülasyon... 👇
twitter.com
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Kıskançlık... 👇

Kıskançlık... 👇
twitter.com

Umursamazlık... 👇

Umursamazlık... 👇
twitter.com

İhanet... 👇

İhanet... 👇
twitter.com

Sosyal medyada dostlukları... 👇

Sosyal medyada dostlukları... 👇
twitter.com

Haset... 👇

Haset... 👇
twitter.com
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Sırları ortaya dökmek... 👇

Sırları ortaya dökmek... 👇
twitter.com

Kuyu kazmak... 👇

Kuyu kazmak... 👇
twitter.com

Ve her şeye rağmen konduramamak... 👇

Ve her şeye rağmen konduramamak... 👇
twitter.com

Sizin ilk 'O an' nasıldı? Yorumlarda buluşalım.

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Turgut Güler

Dingilterede olan 25 yıllık dingil bi arkadaşımı sildim, 25 yılı bi yere sığdıramazsın ama nankör birini tek hecelik bi yoka sığdırabilirsin, YOKK