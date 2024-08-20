En Yakınlarının 'Samimiyetsizlikleriyle' Yüzleşenler, Sosyal Medyada Bir Araya Geldiler!

Derler ki 'taş yakından gelir...' En yakınlarınızdan gelen ihanet, kıskançlık, umursamazlık ya da samimiyetsizlik ruhumuzda derin yaralar açar. İşte, sosyal medyanın da gündeminde 'aşırı yakın olduğunuz insanın samimiyetsiz geldiği o ilk an' var!

Bunu hangimiz yaşmadık ki...