En Yakınlarının 'Samimiyetsizlikleriyle' Yüzleşenler, Sosyal Medyada Bir Araya Geldiler!
En Yakınlarının 'Samimiyetsizlikleriyle' Yüzleşenler, Sosyal Medyada Bir Araya Geldiler!
Derler ki 'taş yakından gelir...' En yakınlarınızdan gelen ihanet, kıskançlık, umursamazlık ya da samimiyetsizlik ruhumuzda derin yaralar açar. İşte, sosyal medyanın da gündeminde 'aşırı yakın olduğunuz insanın samimiyetsiz geldiği o ilk an' var!
Bunu hangimiz yaşmadık ki...
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Her zaman en yakınınız olmuştur... Ona gözünüz kapalı bir şekilde güveniyorsunuzdur ve onun için her şeyi yapmaya hazırsınızdı! Ama o...
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İşte, FrepX adlı Twitter kullanıcısının her şeyi başlatan o tweeti ❤️🩹
Yetersiz hissettirmeler... 👇
Sebepsiz sırt çevirişler... 👇
Manipülasyon... 👇
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Kıskançlık... 👇
Umursamazlık... 👇
İhanet... 👇
Sosyal medyada dostlukları... 👇
Haset... 👇
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Sırları ortaya dökmek... 👇
Kuyu kazmak... 👇
Ve her şeye rağmen konduramamak... 👇
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Dingilterede olan 25 yıllık dingil bi arkadaşımı sildim, 25 yılı bi yere sığdıramazsın ama nankör birini tek hecelik bi yoka sığdırabilirsin, YOKK