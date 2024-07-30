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Erkekte Çekiciliğin Sırrını Açıklayan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen 'Sek Erkek' Yorumları Şaşırtmadı!

Erkekte Çekiciliğin Sırrını Açıklayan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen 'Sek Erkek' Yorumları Şaşırtmadı!

kadınlar
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 09:21

Erkeği çekici kılan yegane özellik sosyal medyanın gündemine oturdu! 'Net erkek çekiciliği' kafaları karıştırdı. Kadınların aradığı sek erkek mi, yoksa gizemli bir erkek mi? Acele bir karar vermeden önce 'sek' erkeklerden gelen mesajları da görün deriz. 

İşte, başlıyoruz!

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Duygularından ve kendinden emin net erkek çekiciliği! Karşısındakini çelişkide bırakmayan, davranışları ile sözlerini pekiştiren, sek erkek...

İşte, @biribunudemisti kullanıcı adlı hesabın her şeyi başlatan o tweeti!

İşte, @biribunudemisti kullanıcı adlı hesabın her şeyi başlatan o tweeti!
twitter.com

Sanıyoruz bu arana netlik ve dürüstlük...👇

Sanıyoruz bu arana netlik ve dürüstlük...👇
twitter.com

Biraz da açgözlülük...👇

Biraz da açgözlülük...👇
twitter.com

'Ne kadar güzelsin ya'👇

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Bu ilişki biraz karışık, hatta netliğin ötesinde sanki?👇

Bu ilişki biraz karışık, hatta netliğin ötesinde sanki?👇
twitter.com

'Kadınlar yürekli erkeklere hayrandırlar' 👇

Net olayım derken kendisini canlı donör zannedenler de olmuş 👇

Net olayım derken kendisini canlı donör zannedenler de olmuş 👇
twitter.com

'Aynen' 👇

Önceki mesajları görünce, ne yazdıysa silmesi daha güvenli geldi 👇

Önceki mesajları görünce, ne yazdıysa silmesi daha güvenli geldi 👇
twitter.com
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Bunu da bir düşünün deriz: 'Kadınlar gizemli erkekleri sever' 👇

Bunu da bir düşünün deriz: 'Kadınlar gizemli erkekleri sever' 👇
twitter.com

Yapmayın, dengesizliği kim sever ki? 👇

Yapmayın, dengesizliği kim sever ki? 👇
twitter.com

Peki, ya gerçekten sevmek netlik ise? 👇

Peki, ya gerçekten sevmek netlik ise? 👇
twitter.com

Siz söyleyin: Net erkek mi, dengesiz erkek mi, yoksa gizemli erkek mi daha çekici?

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