Erkekte Çekiciliğin Sırrını Açıklayan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen 'Sek Erkek' Yorumları Şaşırtmadı!
Erkekte Çekiciliğin Sırrını Açıklayan Sosyal Medya Kullanıcısına Gelen 'Sek Erkek' Yorumları Şaşırtmadı!
Erkeği çekici kılan yegane özellik sosyal medyanın gündemine oturdu! 'Net erkek çekiciliği' kafaları karıştırdı. Kadınların aradığı sek erkek mi, yoksa gizemli bir erkek mi? Acele bir karar vermeden önce 'sek' erkeklerden gelen mesajları da görün deriz.
İşte, başlıyoruz!
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Duygularından ve kendinden emin net erkek çekiciliği! Karşısındakini çelişkide bırakmayan, davranışları ile sözlerini pekiştiren, sek erkek...
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İşte, @biribunudemisti kullanıcı adlı hesabın her şeyi başlatan o tweeti!
Sanıyoruz bu arana netlik ve dürüstlük...👇
Biraz da açgözlülük...👇
'Ne kadar güzelsin ya'👇
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Bu ilişki biraz karışık, hatta netliğin ötesinde sanki?👇
'Kadınlar yürekli erkeklere hayrandırlar' 👇
Net olayım derken kendisini canlı donör zannedenler de olmuş 👇
'Aynen' 👇
Önceki mesajları görünce, ne yazdıysa silmesi daha güvenli geldi 👇
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Bunu da bir düşünün deriz: 'Kadınlar gizemli erkekleri sever' 👇
Yapmayın, dengesizliği kim sever ki? 👇
Peki, ya gerçekten sevmek netlik ise? 👇
Siz söyleyin: Net erkek mi, dengesiz erkek mi, yoksa gizemli erkek mi daha çekici?
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