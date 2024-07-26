Kadınların Sevilmediklerini Anladıkları Birbirinden Zor Anlar Size de İlişkinizi Sorgulatacak!
Kadınların Sevilmediklerini Anladıkları Birbirinden Zor Anlar Size de İlişkinizi Sorgulatacak!
Sevilmemek... Hissettiğinizde belki de sizi en çok zorlayan bu duyguyu iliklerine kadar hisseden sosyal medya kullanıcıları hepimizi hüzne boğdu. Acılarını resmen yüreğinizde hissedeceksiniz!
İşte, detaylar...
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Sevilmediğini hissetmek... Bir insanı ilişkide belki de en çok yaralayan şey! Öyle ki telafisi yok, özrü yok, gerekçesi yok. Zaten sevmiyorsa yapacak bir şey de yok...
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İşte, pek çoğumuzun yüreğinin derinlerindeki yaraya dokunan o tweet!
Bunu düşündüğünde... 👇
Başkasına gözlerinin içi gülerek baktığında... 👇
Bir başkasına tercih ettiğinde... 👇
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Ona karşı aslan kesildiğinde... 👇
Belki de en çok ihtiyacı olduğu anda... 👇
Hayat enerjini tükettiğinde... 👇
Ailesine karşı ezdirdiğinde... 👇
Başkasının elini tuttuğunda... 👇
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'Çok şanslısın...' 👇
Fazlalık gibi hissettiğinde... 👇
Acısını anlamadığında... 👇
Haklı olsa bile özür dilediğinde... 👇
Sonra geç olmaz mı? 👇
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Başkasıyla mutlu olduğunda... 👇
Değersizleştirildiğinde... 👇
Yedekte tutulmak... 👇
Peki siz ne zaman anladınız? Yorumlarda buluşalım! 👇
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