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Kadınların Sevilmediklerini Anladıkları Birbirinden Zor Anlar Size de İlişkinizi Sorgulatacak!

Kadınların Sevilmediklerini Anladıkları Birbirinden Zor Anlar Size de İlişkinizi Sorgulatacak!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 09:09

Sevilmemek... Hissettiğinizde belki de sizi en çok zorlayan bu duyguyu iliklerine kadar hisseden sosyal medya kullanıcıları hepimizi hüzne boğdu. Acılarını resmen yüreğinizde hissedeceksiniz! 

İşte, detaylar...

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Sevilmediğini hissetmek... Bir insanı ilişkide belki de en çok yaralayan şey! Öyle ki telafisi yok, özrü yok, gerekçesi yok. Zaten sevmiyorsa yapacak bir şey de yok...

Hepimize 'sevilmediğimizi' hissettiğimiz o anı hatırlatan X kullanısı, size de bir kez daha hayatı sorgulatacak.

İşte, pek çoğumuzun yüreğinin derinlerindeki yaraya dokunan o tweet!

İşte, pek çoğumuzun yüreğinin derinlerindeki yaraya dokunan o tweet!
twitter.com

Bunu düşündüğünde... 👇

Bunu düşündüğünde... 👇
twitter.com

Başkasına gözlerinin içi gülerek baktığında... 👇

Başkasına gözlerinin içi gülerek baktığında... 👇
twitter.com

Bir başkasına tercih ettiğinde... 👇

Bir başkasına tercih ettiğinde... 👇
twitter.com
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Ona karşı aslan kesildiğinde... 👇

Ona karşı aslan kesildiğinde... 👇
twitter.com

Belki de en çok ihtiyacı olduğu anda... 👇

Belki de en çok ihtiyacı olduğu anda... 👇
twitter.com

Hayat enerjini tükettiğinde... 👇

Hayat enerjini tükettiğinde... 👇
twitter.com

Ailesine karşı ezdirdiğinde... 👇

Ailesine karşı ezdirdiğinde... 👇
twitter.com

Başkasının elini tuttuğunda... 👇

Başkasının elini tuttuğunda... 👇
twitter.com
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'Çok şanslısın...' 👇

'Çok şanslısın...' 👇
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Fazlalık gibi hissettiğinde... 👇

Fazlalık gibi hissettiğinde... 👇
twitter.com

Acısını anlamadığında... 👇

Acısını anlamadığında... 👇
twitter.com

Haklı olsa bile özür dilediğinde... 👇

Haklı olsa bile özür dilediğinde... 👇
twitter.com

Sonra geç olmaz mı? 👇

Sonra geç olmaz mı? 👇
twitter.com
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Başkasıyla mutlu olduğunda... 👇

Başkasıyla mutlu olduğunda... 👇
twitter.com

Değersizleştirildiğinde... 👇

Değersizleştirildiğinde... 👇
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Yedekte tutulmak... 👇

Yedekte tutulmak... 👇
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Peki siz ne zaman anladınız? Yorumlarda buluşalım! 👇

Peki siz ne zaman anladınız? Yorumlarda buluşalım! 👇
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