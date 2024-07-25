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Mizahşörler İş Başında! İşte Mimar Selim Bey'den Kocası Leopar Saldırısında Ölen Kadına Özel Mutfak

Mizahşörler İş Başında! İşte Mimar Selim Bey'den Kocası Leopar Saldırısında Ölen Kadına Özel Mutfak

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
25.07.2024 - 09:27 Son Güncelleme: 25.07.2024 - 09:34

Televizyon ekranlarının sevilen programı Evim Şahane ile tanıdığımız Mimar Selim Bey'in tasarladığı evler son günlerde dillerden düşmüyor. Selim Bey'in yıllar sonra gelen 'Yaptığım evlere girmekten korkuyorum' itirafı ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. 

İşte, detaylar...

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Selim Bey öyle evler tasarladı ki yıllar geçse de gözümüzün önünden gitmiyor. Daha iyisi olamaz dedirten kapısında 'Düşler odası' yazan giyinme odası da onlardan yalnızca biri!

Selim Bey öyle evler tasarladı ki yıllar geçse de gözümüzün önünden gitmiyor. Daha iyisi olamaz dedirten kapısında 'Düşler odası' yazan giyinme odası da onlardan yalnızca biri!

Selim Bey'in En İlginç Tasarımlarını Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Sosyal medyada viral olan video pek çok kişiye leopar desenli bu göz kanatan mutfağı da 'Selim Bey yapmış olabilir mi?' dedirtti!

Sosyal medyada viral olan video pek çok kişiye leopar desenli bu göz kanatan mutfağı da 'Selim Bey yapmış olabilir mi?' dedirtti!

Haliyle, sosyal medya platformu X üzerinden videoyu paylaşan @daechwitcha kullanıcı adlı kişi hepimizi güldürdü.

İşte karşınızda, 'Mimar Selim Bey'in kocası leopar saldırısında ölen Serpil Hanım'a tasarladığı sade mutfak'

Bir ailenin salonuna, vefat eden babaları için tasarladığı anı köşesini hatırlayınca leopar desenli mutfak da mantıklı gelmeye başladı.

Bir ailenin salonuna, vefat eden babaları için tasarladığı anı köşesini hatırlayınca leopar desenli mutfak da mantıklı gelmeye başladı.

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı! 👇

Tabii sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı! 👇
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Elbette, gold dolap sapı önemli! 👇

Elbette, gold dolap sapı önemli! 👇
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Açılın, mekanın sahibi geldi 👇

Açılın, mekanın sahibi geldi 👇
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Neden o kadar geçmişe gittiniz ki Selahattin de olabilirdi 👇

Neden o kadar geçmişe gittiniz ki Selahattin de olabilirdi 👇
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Siz de leoparı görüyor musunuz? 👇

Siz de leoparı görüyor musunuz? 👇
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Anlaşılan yeni Mimar Selim Beyler de yolda 👇

Anlaşılan yeni Mimar Selim Beyler de yolda 👇
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