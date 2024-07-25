Mizahşörler İş Başında! İşte Mimar Selim Bey'den Kocası Leopar Saldırısında Ölen Kadına Özel Mutfak
Mizahşörler İş Başında! İşte Mimar Selim Bey'den Kocası Leopar Saldırısında Ölen Kadına Özel Mutfak
Televizyon ekranlarının sevilen programı Evim Şahane ile tanıdığımız Mimar Selim Bey'in tasarladığı evler son günlerde dillerden düşmüyor. Selim Bey'in yıllar sonra gelen 'Yaptığım evlere girmekten korkuyorum' itirafı ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Selim Bey öyle evler tasarladı ki yıllar geçse de gözümüzün önünden gitmiyor. Daha iyisi olamaz dedirten kapısında 'Düşler odası' yazan giyinme odası da onlardan yalnızca biri!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyal medyada viral olan video pek çok kişiye leopar desenli bu göz kanatan mutfağı da 'Selim Bey yapmış olabilir mi?' dedirtti!
İşte karşınızda, 'Mimar Selim Bey'in kocası leopar saldırısında ölen Serpil Hanım'a tasarladığı sade mutfak'
Bir ailenin salonuna, vefat eden babaları için tasarladığı anı köşesini hatırlayınca leopar desenli mutfak da mantıklı gelmeye başladı.
Tabii sosyal medya kullanıcılarının da söyleyecekleri vardı! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Elbette, gold dolap sapı önemli! 👇
👇
Açılın, mekanın sahibi geldi 👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Neden o kadar geçmişe gittiniz ki Selahattin de olabilirdi 👇
Siz de leoparı görüyor musunuz? 👇
👇
👇
Anlaşılan yeni Mimar Selim Beyler de yolda 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Eksik parça şimdi tamamlandı! 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın