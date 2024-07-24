Melisa Aslı Pamuk Eşi Yusuf Yazıcı'nın Memleketine Gitti, Ortalık Karıştı "Aklınızca Yerdiğiniz Türk Kadını'!

Oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girmişlerdi. Çiftin Yazıcı'nın memleketine yaptığı aile ziyareti, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Konuyu bir anda köylüyü, köyü ve köy kültürünü küçümsemeye getiren sosyal medya kullanıcısı tartışma başlattı.

İşte, detaylar...