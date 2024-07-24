Melisa Aslı Pamuk Eşi Yusuf Yazıcı'nın Memleketine Gitti, Ortalık Karıştı "Aklınızca Yerdiğiniz Türk Kadını'!
Melisa Aslı Pamuk Eşi Yusuf Yazıcı'nın Memleketine Gitti, Ortalık Karıştı "Aklınızca Yerdiğiniz Türk Kadını'!
Oyuncu ve model Melisa Aslı Pamuk ve milli futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz aylarda sessiz sedasız dünyaevine girmişlerdi. Çiftin Yazıcı'nın memleketine yaptığı aile ziyareti, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Konuyu bir anda köylüyü, köyü ve köy kültürünü küçümsemeye getiren sosyal medya kullanıcısı tartışma başlattı.
İşte, detaylar...
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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı'nın 2023 yılına damgasını vuran aşkları geçtiğimiz aylarda evlilikle taçlanmıştı. Sevenlerini şaşırtan ve mutlu eden bu haberin ardından gelin hanımın aile ziyareti ise bir hayli dikkat çekti.
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Sosyal medya üzerinden bir aile danışmanının, Melisa Aslı Pamuk'un paylaşımlarını ele alış şekli tatışmanın fitilini ateşledi.
İşte, sosyal medyayı karıştıran o X paylaşımı!
Tabii sözleri abartılı bulanlar oldu 👇
'Türk kadını köye gittiği zaman akşam yatağa girene kadar oturamıyor' 👇
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'Normal şeyleri ekstra lütufmuş gibi göstermeyi bırakın' diyenler de oldu 👇
Sahiden, tüm bunlar sosyal medya etkisi olabilir mi? 👇
Zira her kadın bunu yapıyor! 👇
Tabii bu durumda kadın 'baş tacı' edilmeli. Peki, böyle oluyor mu gerçekten? 👇
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'Mutfağa girmeyen gelini ayıplıyorlar' 👇
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'Zorbalığa maruz kalır. Kimse de görmez, duymaz...' 👇
Oysa övülmesi gereken: İlişkideki sınırların belirlenmesi ve saygı! 👇
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