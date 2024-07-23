Glioblastoma Mücadelesi! Nadir Görülen Bir Hastalıkla Mücadele Etti Eşinin Sevgisiyle En Zor Anlara Direndi
Glioblastoma Mücadelesi! Nadir Görülen Bir Hastalıkla Mücadele Etti Eşinin Sevgisiyle En Zor Anlara Direndi
Glioblastoma ile mücadele eden bir çocuk annesi fen bilgisi öğretmeni Nazlı Erol Kaplan, hayata dört elle sarıldı. Eşi Güney Kaplan'ın sevgi dolu desteği ve çiftin bitmek tükenmek bilmeyen ilham verci mücadelesi, GBM ile ortalama hatta kalma süresini uzatamaya yetti. Nazlı ve eşi Güney Kaplan, Türkiye'de bu hastalıkla mücadele eden insanların pes etmemesi ve hikayelerinin onlara da umut olmasını hayal etti. Güney, Nazlı'nın anısını bu sayede yaşatacak!
İşte, detaylar...
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Bir Glioblastoma mücadesi...
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1986 doğumlu olan Nazlı, eşi Güney Kaplan'ın tedavi sürecinde sarfettiği insanüstü çaba sayesinde GBM hastalarının ortalama hayatta kalım süresini çokça uzatmayı başardı!
Peki, Glioblastoma (GBM) Nedir?
Biricik oğlu Atlas Ege'ye örnek alınacak bir hikaye bırakan Nazlı öğretmen, her zaman ilham olmayı ve kendisi gibi nadir hastalıklarla mücadele edenlere mücadeleyi bırakmamak konusunda umut olmayı hedefledi.
Oğluna yazdığı mektupta ise Güney ve Nazlı'nın sevgi dolu hikayesini anlattı: 'Babanla tanıştığımızda lisede 18 yaşında birer gençtik'
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"İyi bir öğretmen, güzel bir kadın olduğum kadar iyi bir anne olacaktım."
"Yalnız bırakmak değil bu... Yalnızlık, sevgi olmazsa yalnızlıktır"
"Bugünlü sessizliğim bir başka, baban da duyuyor o sessizliği... Bilmiyorum, nasıl anlatsam, dinletsem diye çırpınıyor o sessizliği... Bazen dinlememek gerekir o huzuru bulmak için."
"Geride örnek alınacak bir hikaye bırakmak için... Hatıralar, anılar güzeldir ama geçmiş arayışı içinde değil, geleceğe bak..."
Güney, şimdi oğlu Atlas Ege ile güzeller güzeli eşi Nazlı'nın yaşam savaşıyla gelecek nesillere umut vermek istiyor.
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