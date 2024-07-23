Glioblastoma Mücadelesi! Nadir Görülen Bir Hastalıkla Mücadele Etti Eşinin Sevgisiyle En Zor Anlara Direndi

Glioblastoma multiforme (GBM) ya da glioblastom grade IV olarak adlandırılır. Glioblastoma, beyin veya omurilikte oluşabilen primer kötü huylu bir beyin tümörüdür. Primer bir tümör olan GBM, beynin kendi doku ve hücrelerini köken alarak ortaya çıkar.

GBM, 100.000'de 2-3 oranında son derece nadir görülen bir hastalıktır. Tedavisi için uzmanların önerilerine ve hastanın durumuna göre, kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi operasyon tercih edilebilir.