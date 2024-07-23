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Glioblastoma Mücadelesi! Nadir Görülen Bir Hastalıkla Mücadele Etti Eşinin Sevgisiyle En Zor Anlara Direndi

Glioblastoma Mücadelesi! Nadir Görülen Bir Hastalıkla Mücadele Etti Eşinin Sevgisiyle En Zor Anlara Direndi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 13:13 Son Güncelleme: 23.07.2024 - 14:36

Glioblastoma ile mücadele eden bir çocuk annesi fen bilgisi öğretmeni Nazlı Erol Kaplan, hayata dört elle sarıldı. Eşi Güney Kaplan'ın sevgi dolu desteği ve çiftin bitmek tükenmek bilmeyen ilham verci mücadelesi, GBM ile ortalama hatta kalma süresini uzatamaya yetti. Nazlı ve eşi Güney Kaplan, Türkiye'de bu hastalıkla mücadele eden insanların pes etmemesi ve hikayelerinin onlara da umut olmasını hayal etti. Güney, Nazlı'nın anısını bu sayede yaşatacak! 

İşte, detaylar...

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Bir Glioblastoma mücadesi...

Bir Glioblastoma mücadesi...

100.000 de görülen Glioblastoma ile mücadele eden Nazlı Erol Kaplan, hayatını kaybettiğinde 5 yasında oğlu olan sevilen bir fen bilgisi öğretmeniydi.

1986 doğumlu olan Nazlı, eşi Güney Kaplan'ın tedavi sürecinde sarfettiği insanüstü çaba sayesinde GBM hastalarının ortalama hayatta kalım süresini çokça uzatmayı başardı!

1986 doğumlu olan Nazlı, eşi Güney Kaplan'ın tedavi sürecinde sarfettiği insanüstü çaba sayesinde GBM hastalarının ortalama hayatta kalım süresini çokça uzatmayı başardı!

Peki, Glioblastoma (GBM) Nedir?

Peki, Glioblastoma (GBM) Nedir?

Glioblastoma multiforme (GBM) ya da glioblastom grade IV olarak adlandırılır. Glioblastoma, beyin veya omurilikte oluşabilen primer kötü huylu bir beyin tümörüdür. Primer bir tümör olan GBM, beynin kendi doku ve hücrelerini köken alarak ortaya çıkar. 

GBM, 100.000'de 2-3 oranında son derece nadir görülen bir hastalıktır. Tedavisi için uzmanların önerilerine ve hastanın durumuna göre, kemoterapi, radyoterapi veya cerrahi operasyon tercih edilebilir.

Biricik oğlu Atlas Ege'ye örnek alınacak bir hikaye bırakan Nazlı öğretmen, her zaman ilham olmayı ve kendisi gibi nadir hastalıklarla mücadele edenlere mücadeleyi bırakmamak konusunda umut olmayı hedefledi.

Biricik oğlu Atlas Ege'ye örnek alınacak bir hikaye bırakan Nazlı öğretmen, her zaman ilham olmayı ve kendisi gibi nadir hastalıklarla mücadele edenlere mücadeleyi bırakmamak konusunda umut olmayı hedefledi.

Oğluna yazdığı mektupta ise Güney ve Nazlı'nın sevgi dolu hikayesini anlattı: 'Babanla tanıştığımızda lisede 18 yaşında birer gençtik'

Oğluna yazdığı mektupta ise Güney ve Nazlı'nın sevgi dolu hikayesini anlattı: 'Babanla tanıştığımızda lisede 18 yaşında birer gençtik'
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"İyi bir öğretmen, güzel bir kadın olduğum kadar iyi bir anne olacaktım."

"İyi bir öğretmen, güzel bir kadın olduğum kadar iyi bir anne olacaktım."

"Yalnız bırakmak değil bu... Yalnızlık, sevgi olmazsa yalnızlıktır"

"Yalnız bırakmak değil bu... Yalnızlık, sevgi olmazsa yalnızlıktır"

"Bugünlü sessizliğim bir başka, baban da duyuyor o sessizliği... Bilmiyorum, nasıl anlatsam, dinletsem diye çırpınıyor o sessizliği... Bazen dinlememek gerekir o huzuru bulmak için."

"Bugünlü sessizliğim bir başka, baban da duyuyor o sessizliği... Bilmiyorum, nasıl anlatsam, dinletsem diye çırpınıyor o sessizliği... Bazen dinlememek gerekir o huzuru bulmak için."

"Geride örnek alınacak bir hikaye bırakmak için... Hatıralar, anılar güzeldir ama geçmiş arayışı içinde değil, geleceğe bak..."

"Geride örnek alınacak bir hikaye bırakmak için... Hatıralar, anılar güzeldir ama geçmiş arayışı içinde değil, geleceğe bak..."

Güney, şimdi oğlu Atlas Ege ile güzeller güzeli eşi Nazlı'nın yaşam savaşıyla gelecek nesillere umut vermek istiyor.

Güney, şimdi oğlu Atlas Ege ile güzeller güzeli eşi Nazlı'nın yaşam savaşıyla gelecek nesillere umut vermek istiyor.

Nazlı ve Güney'in hikayesini Instagram'da bulabilirsiniz. Güney Kaplan, @guney_kaplan_ kullanıcı adıyla Instagramda. Nazlı Erol Kaplan'ın 'Bir  #glioblastoma mücadelesi..!' ise @nazlierol adlı hesapta.

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