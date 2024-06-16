Türkiye'de İlk Bekar Baba Serkan Özübek'ten 'Kalpten Babalık'! Tüm Kalpten Babaların Günü Kutlu Olsun!

Kalpten babalık ile biyolojik babalığın farksız olduğunu anlatan Özübek, 2 biyolojik olmak üzere 7 çocuğu olan Amerikalı yapımcı, şarkıcı Marie Osmond'un sözlerini hatırlatıyor. Osmond, bir röportajında 'Hangi çocuklarınızı evlat edindiniz?' sorusuna 'Hatırlamıyorum ki' diyerek yanıt veriyor.

Kendisini oğlu Okan'ın biyolojik babası gibi hisseden Özübek, 'Biyolojik babalık daha farklı bir şey olsaydı yuvalarda bunca terk edilmiş çocuk olmazdı değil mi? Bence kalpten baba olmak çok daha önemli.' diyor!