Türkiye'de İlk Bekar Baba Serkan Özübek'ten 'Kalpten Babalık'! Tüm Kalpten Babaların Günü Kutlu Olsun!
Türkiye'de İlk Bekar Baba Serkan Özübek'ten 'Kalpten Babalık'! Tüm Kalpten Babaların Günü Kutlu Olsun!
Türkiye'de evlat edinen ilk bekar baba Serkan Özübek, T24'e konuştu. Ebru D. Dedeoğlu'na konuşan Özübek, oğlunun ona 'anne' diyerek başladığı yolculuğu anlattı. Üç günün sonuna 'anba', bir haftanın sonunda 'baba' oldu. Siz de Kalpten Baba'lığın kitabını yazan Özübek ile tanışmaya hazır olun!
İşte, Türkiye'nin evlatlık edinen ilk ve hâlâ tek bekar babası Serkan Özübek...
Kaynak: T24
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Onların hikayesi böyle başladı: 'Oğlum, ben babayım, baba'
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T24 köşe yazarı Ebru D. Dedeoğlu, Sekan Beye, 'Çocuğunuzun biyolojik olması ya da olmaması fark ediyor mu?' diye soruyor.
On sene öncesini düşündüğünde çocuk sahibi olmayı bile aklına getirmiyormuş: 'Biri gelip bana evlat edineceksin dese aklından zoru var herhalde derdim.'
"Oğlum, annemiz yok, biz baba oğul yaşıyoruz."
"Medya'da "Öz kızı, annesini öldürdü" diye başlık atılmıştı. Sanki öz kızı olmasa normalmiş gibi. "
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Oğluna kavuşmadan önce ebeveyn koçluğu eğitimleri alan Özübek, hepimize, çocuk sahibi olmadan önce ebeveynlik hakkında öğrenmemiz gerekenler olduğunu da hatırlatmış oluyor.
Son olarak, Türkiye'de ilk evlat edinen bekar baba Serkan Özübek'in, sadece babalar için değil tüm ebeveynler için rehber niteliğindeki kitabı 'Kalpten Baba' ile tanışmanızı istiyoruz.
İşte, Kalpten Baba Serkan Özübek ve oğlu Okan!
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