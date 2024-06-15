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Düzce Belediyesi'nden Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi! Eğitime Geldiler Çifte Sürpriz Yaşadılar!

Düzce Belediyesi'nden Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi! Eğitime Geldiler Çifte Sürpriz Yaşadılar!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
15.06.2024 - 08:01

Düzce Belediyesi, çalışanlarına babalar günü sürprizi yaptı! İş güvenliği eğitiminin bir anda çocuklarının videolarıyla kutlamaya dönüştüğünü gören belediye çalışanları, gözyaşlarını tutamadılar. Sevgi dolu o anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu. 

İşte, detaylar...

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İş güvenliği eğitimi için toplantı salonunda yerlerini alan Düzce Belediyesi çalışanları, babalar günü sürprizi ile karşılaştılar.

İş güvenliği eğitimi için toplantı salonunda yerlerini alan Düzce Belediyesi çalışanları, babalar günü sürprizi ile karşılaştılar.

Eğitim videosu izlemeyi beklerken bir anda karşılarında çocuklarından gelen videoları gören babalar hem mutlu oldular hem de duygu dolu anlar yaşadılar...

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, duygu ve neşe dolu o anları "Sabır tohumlarını sevgi ile büyüten tüm babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun." sözleriyle paylaştı.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, duygu ve neşe dolu o anları "Sabır tohumlarını sevgi ile büyüten tüm babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun." sözleriyle paylaştı.

'Fedakar çalışma arkadaşlarımızın biricik evlatları babalarını anlattı. Sabır tohumlarını sevgi ile büyüten tüm babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun.'

Çocuklarının birbirinden güzel temennilerini duyarak, hayatımızın değişmez birer parçası olduklarını bir kez daha hatırlayan koca çınarlar, çifte sürpriz yaşadılar.

Çocuklarının birbirinden güzel temennilerini duyarak, hayatımızın değişmez birer parçası olduklarını bir kez daha hatırlayan koca çınarlar, çifte sürpriz yaşadılar.

Fedakar belediye emekçilerine tek sürpriz video değildi.

Çocuklarını ve eşlerini ellerinde çiçeklerle salonda görünce mutlulukları tamam oldu...

Çocuklarını ve eşlerini ellerinde çiçeklerle salonda görünce mutlulukları tamam oldu...

İşte, Düzce Belediyesi'nin Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi...

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Evlatlarını daima koruyup kollayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ulu çınlar babalarımızın, Babalar Günü Kutlu Olsun!

Evlatlarını daima koruyup kollayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ulu çınlar babalarımızın, Babalar Günü Kutlu Olsun!

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