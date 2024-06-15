Düzce Belediyesi'nden Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi! Eğitime Geldiler Çifte Sürpriz Yaşadılar!
Düzce Belediyesi'nden Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi! Eğitime Geldiler Çifte Sürpriz Yaşadılar!
Düzce Belediyesi, çalışanlarına babalar günü sürprizi yaptı! İş güvenliği eğitiminin bir anda çocuklarının videolarıyla kutlamaya dönüştüğünü gören belediye çalışanları, gözyaşlarını tutamadılar. Sevgi dolu o anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.
İşte, detaylar...
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İş güvenliği eğitimi için toplantı salonunda yerlerini alan Düzce Belediyesi çalışanları, babalar günü sürprizi ile karşılaştılar.
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, duygu ve neşe dolu o anları "Sabır tohumlarını sevgi ile büyüten tüm babalarımızın, Babalar Günü kutlu olsun." sözleriyle paylaştı.
Çocuklarının birbirinden güzel temennilerini duyarak, hayatımızın değişmez birer parçası olduklarını bir kez daha hatırlayan koca çınarlar, çifte sürpriz yaşadılar.
Çocuklarını ve eşlerini ellerinde çiçeklerle salonda görünce mutlulukları tamam oldu...
İşte, Düzce Belediyesi'nin Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi...
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Evlatlarını daima koruyup kollayan, hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ulu çınlar babalarımızın, Babalar Günü Kutlu Olsun!
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