Düzce Belediyesi'nden Çalışanlarına Unutulmaz Babalar Günü Sürprizi! Eğitime Geldiler Çifte Sürpriz Yaşadılar!

Düzce Belediyesi, çalışanlarına babalar günü sürprizi yaptı! İş güvenliği eğitiminin bir anda çocuklarının videolarıyla kutlamaya dönüştüğünü gören belediye çalışanları, gözyaşlarını tutamadılar. Sevgi dolu o anlar ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte, detaylar...