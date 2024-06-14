Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Uzmanlar Tehlikeyi Açıkladı 'Komaya Kadar Gidebilir'

Yaz aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği saatlerde harcadığınız efora dikkat!

Gencer, bu saatlerde, “Sadece güneşe maruz kalmak değil sorun' diyerek açıkladı: 'Kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmak da sıcak çarpmasına neden olabilir. Kliması yok ve çok sıcak, siz de orada efor sarf etmenize, terlemenize neden olacak ve kalp atışınızı arttıracak bir aktivite yapıyorsanız, orada da vücut ısınızın ayarı bozulabilir.” ifadelerini kullandı.