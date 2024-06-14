Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Uzmanlar Tehlikeyi Açıkladı 'Komaya Kadar Gidebilir'
Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Uzmanlar Tehlikeyi Açıkladı 'Komaya Kadar Gidebilir'
Tüm yurtta hava sıcaklığının hızla yükseldiği yaz günlerinde, uzmanlardan uyarı geldi! Sıcak çarpması konusunda uyarıda bulunan Nöroloji Ana Bilim Dalı üzerine Uzman Dr. Elif Sarıönder Gencer, o saatlerde daha da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek uyardı 'Vücut ısınızın ayarı bozulabilir.'
İşte, detaylar...
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Haziran aynın gelmesiyle hızla yükselişe geçen sıcaklıklar bunaltıcı bir hal aldı. Termometrelerin 40 derece üzerine çıktığı pek çok şehirde yaşayanlara uyarı, uzmanlardan geldi!
Vücut gereğinden fazla ısınırsa, kap hızı artabilir, böbreklerin çalışma sistemi bozulabilir, bilinç bulanıklığı oluşabilir! Sıcaklar, insanları komaya bile sokabilir!
Güneşin dik geldiği saatlere dikkat: 12.00 ila 16.00 saatlerine dikkat!
“Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz”
Peki, sıcak çarpmasının ilk belirtileri nelerdir?
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