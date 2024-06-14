Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Uzmanlar Tehlikeyi Açıkladı 'Komaya Kadar Gidebilir'

Sıcaklıklar 40 Derecenin Üzerine Çıktı! Uzmanlar Tehlikeyi Açıkladı 'Komaya Kadar Gidebilir'

hava durumu hava sıcaklık
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 15:26

Tüm yurtta hava sıcaklığının hızla yükseldiği yaz günlerinde, uzmanlardan uyarı geldi! Sıcak çarpması konusunda uyarıda bulunan Nöroloji Ana Bilim Dalı üzerine Uzman Dr. Elif Sarıönder Gencer, o saatlerde daha da dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek uyardı 'Vücut ısınızın ayarı bozulabilir.' 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Haziran aynın gelmesiyle hızla yükselişe geçen sıcaklıklar bunaltıcı bir hal aldı. Termometrelerin 40 derece üzerine çıktığı pek çok şehirde yaşayanlara uyarı, uzmanlardan geldi!

Haziran aynın gelmesiyle hızla yükselişe geçen sıcaklıklar bunaltıcı bir hal aldı. Termometrelerin 40 derece üzerine çıktığı pek çok şehirde yaşayanlara uyarı, uzmanlardan geldi!

Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Antalya'da görev yapan  Nöroloji Bölümü’nden Uzm. Dr. Elif Sarıönder Gencer, İHA'ya konuştu. Aşırı sıcakların vücudumuzdaki termoregülasyon sitemi etkilediğine dikkat çeken hekim Gencer, bu durumun tetiklediği hastalıklara da değindi.

Vücut gereğinden fazla ısınırsa, kap hızı artabilir, böbreklerin çalışma sistemi bozulabilir, bilinç bulanıklığı oluşabilir! Sıcaklar, insanları komaya bile sokabilir!

Vücut gereğinden fazla ısınırsa, kap hızı artabilir, böbreklerin çalışma sistemi bozulabilir, bilinç bulanıklığı oluşabilir! Sıcaklar, insanları komaya bile sokabilir!

“Vücut gereğinden fazla ısınabiliyor. Bu da hayati tehlike oluşturabilecek kalp ve bilinç sorunlarına neden olabiliyor. Özellikle yaşlı hastalar, kronik rahatsızlıkları bulunanlar, ağır spor egzersizi yapanlar ve sıcak havada çalışanlar fazla ter kaybederek termoregülasyon seviyesini bozabiliyorlar. Vücut ısısı çok yükseldiğinde beyin işlevlerini bozacak kadar ısınıyor. Bilinç bulanıklığı, kalp hızlı atmaya, böbrekler iyi çalışmamaya başlıyor ve bünye bir çeşit şok tablosu yaşıyor. O bilinç bulanıklığı komaya kadar gidip ciddi hayati sorunlar ortaya çıkarabiliyor”

Güneşin dik geldiği saatlere dikkat: 12.00 ila 16.00 saatlerine dikkat!

Yaz aylarında güneş ışınlarının yeryüzüne dik geldiği saatlerde harcadığınız efora dikkat! 

Gencer, bu saatlerde, “Sadece güneşe maruz kalmak değil sorun' diyerek açıkladı: 'Kapalı ve sıcak ortamlarda çalışmak da sıcak çarpmasına neden olabilir. Kliması yok ve çok sıcak, siz de orada efor sarf etmenize, terlemenize neden olacak ve kalp atışınızı arttıracak bir aktivite yapıyorsanız, orada da vücut ısınızın ayarı bozulabilir.” ifadelerini kullandı.

“Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz”

“Uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz”

Sıcak çarpmasına dikkat: Gencer, “Eğer serin bir yerde kendinizi serinletmezseniz ve bol sıvı almazsanız, artık şuurunuzu kaybedebiliyorsunuz. Özellikle o sıcak ortamda uyumak isteyebilirsiniz ama uykudan uyanamayabilirsiniz. Çünkü organ yetmezlikleri başlıyor. Hastaneye geldiklerinde bu vakalar, oldukça bozuk bir laboratuvar bulgularına sahip oluyorlar” açıklamasıyla yaşanabilecek tehlikeler için vadandaşları uyardı.

Peki, sıcak çarpmasının ilk belirtileri nelerdir?

Peki, sıcak çarpmasının ilk belirtileri nelerdir?

Uzman doktor Gencer, İHA'ya verdiği demeçte, sıcak çarpmasının ilk belirtisini: 

Susuzluk hissi, halsizlik, hemen sonrasında kalp çarpıntısı, bilinç bulanıklığı, kafa karışıklığı, dikkat dağınıklığı olarak belirtti.

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın