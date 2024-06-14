Asal Araştırma'dan Sokak Hayvanları Anketi! Vatandaşların Yüzde Kaçı Sokak Hayvanları 'Uyutulmalı' Diyor?

Sokak hayvanlarının 'uyutulmasına' ilişkin tartışmalar sürerken Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen anket verileri dikkat çekti. Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen anket kapsamında, 'Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 12'si 'uyutmayı' destekliyor.

İşte, detaylar...