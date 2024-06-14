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Asal Araştırma'dan Sokak Hayvanları Anketi! Vatandaşların Yüzde Kaçı Sokak Hayvanları 'Uyutulmalı' Diyor?

Asal Araştırma'dan Sokak Hayvanları Anketi! Vatandaşların Yüzde Kaçı Sokak Hayvanları 'Uyutulmalı' Diyor?

anket sokak köpekleri
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 10:25

Sokak hayvanlarının 'uyutulmasına' ilişkin tartışmalar sürerken Asal Araştırma tarafından gerçekleştirilen anket verileri dikkat çekti. Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen anket kapsamında, 'Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?' sorusuna yanıt verenlerin yüzde 12'si 'uyutmayı' destekliyor. 

İşte, detaylar...

Sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin bir ay içinde 'uyutulması' için gerçekleştirilmesi planlanan yasa teklifinin tartışıldığı bugünlerde, Asal Araştırma'nın anket sonuçları dikkat çekti.

Sahiplenilmeyen sokak köpeklerinin bir ay içinde 'uyutulması' için gerçekleştirilmesi planlanan yasa teklifinin tartışıldığı bugünlerde, Asal Araştırma'nın anket sonuçları dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "'Uyutmak' gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" notuyla paylaştığı 'önlem alınmalı' notunun ardından vatandaşların tepkisi de merak ediliyordu.

Geçtiğimiz günlerde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "'Uyutmak' gibi görünürde, ismiyle insancıllaştırılmış seçeneğe benim gönlüm razı değil" notuyla paylaştığı 'önlem alınmalı' notunun ardından vatandaşların tepkisi de merak ediliyordu.

Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara, 'Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?' sorusu soruldu.

Türkiye genelinde 26 ilde gerçekleştirilen araştırmada vatandaşlara, 'Sokak hayvanlarıyla ilgili ne yapılmalı?' sorusu soruldu.

24 ila 28 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen araştırmaya 2 bin kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 54'ü sokak hayvanlarının 'Barınaklara alınması' gerektiğini savundu.

Vatandaşların yüzde 12,1'i sokak hayvanları 'uyutulmalı' dedi!

Vatandaşların yüzde 12,1'i sokak hayvanları 'uyutulmalı' dedi!

Katılımcıların, 

  • Yüzde 54'ü 'Barınaklara alınmalı' 

  • Yüzde 14'ü 'Kısırlaştırılmalı' 

  • Yüzde 12,5'i 'Kontrol ve bakımı yapılarak şehir hayatında olmalı'

  • Yüzde 12,1'i 'Uyutulmalı' 

  • Yüzde 7,4'ü ise 'Fikrim yok' dedi.

İşte, Asal Araştırma tarafından yapılan anket verileri 👇

İşte, Asal Araştırma tarafından yapılan anket verileri 👇
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