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Mezuniyet Töreninde 'Uygunsuz Kıyafet' Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde!

Mezuniyet Töreninde 'Uygunsuz Kıyafet' Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde!

Mezuniyet Töreni
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
14.06.2024 - 09:40

Kocaeli'de lise öğrencilerinin 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadı. Lise yönetimi tarafından alınan karar, tepki çekerken olaya önce jandarma ekipleri karıştı daha sonra Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü okula geldi. Sonunda tüm öğrenciler mezuniyete katıldı fakat, sosyal medyanın konuya ilişkin tepkileri de gecikmedi.

İşte, detaylar...

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde kız öğrenciler, kıyafetlerinin 'uygunsuz bulunması' üzerine okul yönetimi tarafından mezuniyet törenine alınmadı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde kız öğrenciler, kıyafetlerinin 'uygunsuz bulunması' üzerine okul yönetimi tarafından mezuniyet törenine alınmadı.

Jandarma Ekiplerinin de Olaya Karıştığı Anları Haberimizde Bulabilirsiniz 👇

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul müdürü hakkında “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.” ifadelerini kullanmıştı.

Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul müdürü hakkında “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.” ifadelerini kullanmıştı.

Yaşanan olaya tepkiler büyümeye devam ederken, Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında 'Ahlak polisi' benzetmesi yaptı.

Yaşanan olaya tepkiler büyümeye devam ederken, Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında 'Ahlak polisi' benzetmesi yaptı.

'Jandarma kapıda ahlak polisi gibi, İran’da ahlak polisleri var ya, öyle, giremezsiniz diyor. İddia bu yönde.” sözleriyle canlı yayında yaşananları dile getirdi.' ifadelerini kullandı.

Detaylar Burada 👇

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bakanlığı acilen işlem başlatmaya davet etti.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bakanlığı acilen işlem başlatmaya davet etti.
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Tabii bu konuda ünlü ekonomiste katılanlar da vardı, katılmayanlar da... Gelin, sosyal medyanın o yorumlarına birlikte göz atalım. 👇

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Onedio1978

Cok abarti olmadığı sürece insanların kıyafetlerini konuşmak yerine mülteci işgali altında olan ve her geçen gün ekonomisi daha da batan, çocukların eğitimi ... Devamını Gör

rcpbyrm

kılık kıyafet kanunu paylaşmak saçma olmuş , bu çocuklar mezuniyet törenine gelmiş ders işlemeye ya da sınav olmaya gelmediler ki. çocuklar sanki iç çamaşırl... Devamını Gör

Teke tek

Hele sen Milli Eğitim Bakanına bak hele... Bunu bu makama oturtupta, böyle ülkeyi cahiliye dönemine sokmaya çalışan bu adama izin verenlerde suç asıl. Yazık ... Devamını Gör