Mezuniyet Töreninde 'Uygunsuz Kıyafet' Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde!

Kocaeli'de lise öğrencilerinin 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadı. Lise yönetimi tarafından alınan karar, tepki çekerken olaya önce jandarma ekipleri karıştı daha sonra Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü okula geldi. Sonunda tüm öğrenciler mezuniyete katıldı fakat, sosyal medyanın konuya ilişkin tepkileri de gecikmedi.

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