Mezuniyet Töreninde 'Uygunsuz Kıyafet' Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde!
Mezuniyet Töreninde 'Uygunsuz Kıyafet' Tartışması Sosyal Medyanın Gündeminde!
Kocaeli'de lise öğrencilerinin 'uygunsuz kıyafet' gerekçesiyle mezuniyet törenine alınmadı. Lise yönetimi tarafından alınan karar, tepki çekerken olaya önce jandarma ekipleri karıştı daha sonra Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü okula geldi. Sonunda tüm öğrenciler mezuniyete katıldı fakat, sosyal medyanın konuya ilişkin tepkileri de gecikmedi.
İşte, detaylar...
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde kız öğrenciler, kıyafetlerinin 'uygunsuz bulunması' üzerine okul yönetimi tarafından mezuniyet törenine alınmadı.
Olayın ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, okul müdürü hakkında “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.” ifadelerini kullanmıştı.
Yaşanan olaya tepkiler büyümeye devam ederken, Fatih Portakal, Sözcü TV canlı yayınında 'Ahlak polisi' benzetmesi yaptı.
Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise bakanlığı acilen işlem başlatmaya davet etti.
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