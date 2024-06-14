Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: "Uygunsuz Kıyafet" Skandalına Fatih Portakal’dan Tepki
Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: "Uygunsuz Kıyafet" Skandalına Fatih Portakal’dan Tepki
Kocaeli’nde lise öğrencileri “uygunsuz kıyafet” gerekçesiyle okulda düzenlenen mezuniyet törenine alınmamasının yankıları sürüyor. Okul önünde olaya ait yeni görüntüler ortaya çıkarken, Fatih Portakal da Sözcü TV’de yaşananlara tepki gösterdi. Portakal, “Aynı İran Ahlak polisleri gibi” yorumunda bulundu.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde öğrenciler, kıyafetlerini uygunsuz bulan okul yöneticileri tarafından okula sokulmamıştı.
Yaşananla büyük tepki çekerken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise okul müdürü hakkında “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Batuhan Çolak, olay günü okul önünde yaşananları gösteren yeni bir video yayınlandı 👇
Gazeteci Fatih Portakal ise Sözcü TV canlı yayınında yaşananlara tepki gösterdi.
“Bazıları yok senin omzun açık eteğinin boyu bilmem ne! Jandarma kapıda ahlak polisi gibi, İran’da ahlak polisleri var ya, öyle, giremezsiniz diyor. İddia bu yönde.”
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“Sonra okulun savunmasına bakıyorsunuz ve bu soruyu soruyorsunuz; gerçekten bir yasak mı vardı yoksa provokasyon mu? Sayın Okul yetkilileri sizin samimi olduğunuza inanmıyorum. “
“Türkiye’de insanın, yönetenlerin bakış açısını biliyorum. Beni inandıramazsınız diye düşünüyorum. Geçmişin intikamı diyebilirsiniz. Buna yatkınlar, dindar nesil diyenler de kendileriydi”
Fatih Portakal’ın açıklamaları 👇
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