Kocaeli’nde Kıyafet Yüzünden Okula Alınmayan Öğrenciler: “Bakanın Aklındaki Gibi Yaşamamızı İstiyorlar”

Kocaeli’nde bir lisede öğrenciler, öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” nedeniyle mezuniyet törenine alınmamasının yankıları sürüyor. Jandarma ile engellenen öğrenciler, kıyafetlerinin açık olduğu sebebiyle okula sokulmak istenmemişti. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, gazeteci Deniz Zeyrek yaşananlara tepki gösterdi.