Kocaeli’nde Kıyafet Yüzünden Okula Alınmayan Öğrenciler: “Bakanın Aklındaki Gibi Yaşamamızı İstiyorlar”
Kocaeli’nde Kıyafet Yüzünden Okula Alınmayan Öğrenciler: “Bakanın Aklındaki Gibi Yaşamamızı İstiyorlar”
Kocaeli’nde bir lisede öğrenciler, öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” nedeniyle mezuniyet törenine alınmamasının yankıları sürüyor. Jandarma ile engellenen öğrenciler, kıyafetlerinin açık olduğu sebebiyle okula sokulmak istenmemişti. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, gazeteci Deniz Zeyrek yaşananlara tepki gösterdi.
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde yaşananlar büyük tepki çekti.
Kocaeli Valiliği, olayla ilgili 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Valiliğin açıklaması👇
Gazeteci Deniz Zeyrek de Sözcü TV ekranlarındaki programında yaşananlara tepki gösterdi.
Zeyrek, okulların etrafında uyuşturucu satıcıları olurken olmayan jandarmanın, öğrencileri içeri almamak için geldiğini söylerken, “Herkesin MEB Bakanı Yusuf Tekin’in aklındaki gibi yaşamasını istiyorlar” ifadelerini kullandı.
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Deniz Zeyrek’in açıklaması 👇
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Sadece bakan değil çocuğum, tümden zırcahilliği ele aldılar. Manevi değer diye bi laf ezberlemişler daracık dünya dayatma niyetinde hepsi. Kendilerine gelinc... Devamını Gör
Kaçıncı yüzyıldayız hâlâ kıyafetler üzerinden edep-ahlak biçiliyor. Kirli düşünceli zihniyetleri göreve atayanlar bu olayların baş sorumlusudur. 🤙🏻