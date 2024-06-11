Kocaeli Valisinin "Gereği Yapıldı" Paylaşımı Tepkilere Neden Oldu
Kocaeli Valisinin "Gereği Yapıldı" Paylaşımı Tepkilere Neden Oldu
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz geçtiğimiz günlerde emniyet güçlerince alınan bir kadının görselini paylaştı. Hiçbir ön bilgi olmamasına rağmen paylaşıma yazılan 'Gereği yapıldı' yazısı ise sosyal medyada çokça konuşuldu.
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"Gereği yapıldı" İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın genellikle toplumda infial yaratan suçluların gözaltına alındığını veya tutuklandığını duyururken kullandığı bir kalıba dönüştü.
Kocaeli Valisi ise benzer bir paylaşım yaptı. Ancak herhangi bir bilgi olmaması ve valinin konumu konuşulanlar arasındaydı.
Tavrı abartılı bulundu.
Tarz olarak bir valiye yakıştırılamadı.
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Bilgi verilmemesi de paylaşımdaki tavır kadar eleştirildi.
Fotoğraftaki kişinin Kocaeli’de iki kadını öldüresiye darp eden iki şahıstan biri olduğu öğrenildi.
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