Instagram'a Fotoğraf Atmak İçin Canını Riske Atan Kişi Tepkilere Neden Oldu

Sosyal medyayı hepimiz kullansak da kimileri sosyal medya, özellikle Instagram için yaşıyor. Son trend de geçtiğimiz ayın fotoğraflarını özetlediğimiz 'dump' akımı. Bir kadın sevgilisini tabela fotoğrafı çekmesi için otobanın ortasına gönderdi. Hem sevgilisinin hem de başka insanların canını tehlikeye attı.