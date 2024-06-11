Instagram'a Fotoğraf Atmak İçin Canını Riske Atan Kişi Tepkilere Neden Oldu
Instagram'a Fotoğraf Atmak İçin Canını Riske Atan Kişi Tepkilere Neden Oldu
Sosyal medyayı hepimiz kullansak da kimileri sosyal medya, özellikle Instagram için yaşıyor. Son trend de geçtiğimiz ayın fotoğraflarını özetlediğimiz 'dump' akımı. Bir kadın sevgilisini tabela fotoğrafı çekmesi için otobanın ortasına gönderdi. Hem sevgilisinin hem de başka insanların canını tehlikeye attı.
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Instagram'daki dump akımına denk gelmişsinizdir. Çekilen fotoğraflardan kolaj yapıp tek post olarak atıyor ve paylaşıyorsunuz.
Bir kişi de dump akımına koymak için tabela fotoğrafına ihtiyaç duymuş...
Ancak tepkiler oldukça yüksek tonda geldi.
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