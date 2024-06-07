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Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.06.2024 - 17:31

Mizahın beşiği X veya Twitter'da geçtiğimiz hafta pek çok komik tweet atıldı. Gözden kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için en iyilerini derledik!

İyi eğlenceler 🚀

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İndirim çılgınlığındaki çılgınla başlayalım.

İndirim çılgınlığındaki çılgınla başlayalım.
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Cuk oturmuş.

Cuk oturmuş.
twitter.com

O kadar olmuş mu?

O kadar olmuş mu?
twitter.com

Ne zamandır siyasi mizah düşmüyordu.

Ne zamandır siyasi mizah düşmüyordu.
twitter.com

Tebrik etmek lazım.

Tebrik etmek lazım.
twitter.com
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Aman!

Aman!
twitter.com

Kim bilir?

Kim bilir?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Kaç gün bu sınav?

Kaç gün bu sınav?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Campeón

Campeón
twitter.com

🤔

🤔
twitter.com

Trump görse link ister.

Trump görse link ister.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👋

👋
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Detayları kaçırmayanlar...

Detayları kaçırmayanlar...
twitter.com

Kısa ve net!

Kısa ve net!
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Ünlüler de daralır.

Ünlüler de daralır.
twitter.com

Bu öneri değerlendirilmeli.

Bu öneri değerlendirilmeli.
twitter.com
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👇

👇
twitter.com

Çok doğalmış.

Çok doğalmış.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Geçerli bir sebep...

Geçerli bir sebep...
twitter.com

Tekrar görüşmek üzere 👋

Tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
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