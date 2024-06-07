Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Her Ne Yapıyorsanız Bırakıp Okumanız Gereken Haftanın En Komik Tweetleri
Mizahın beşiği X veya Twitter'da geçtiğimiz hafta pek çok komik tweet atıldı. Gözden kaçıranlar ve tekrar gülmek isteyenler için en iyilerini derledik!
İyi eğlenceler 🚀
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İndirim çılgınlığındaki çılgınla başlayalım.
Cuk oturmuş.
O kadar olmuş mu?
Ne zamandır siyasi mizah düşmüyordu.
Tebrik etmek lazım.
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Aman!
Kim bilir?
👇
Kaç gün bu sınav?
👇
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Campeón
🤔
Trump görse link ister.
👇
👋
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👇
Detayları kaçırmayanlar...
Kısa ve net!
Ünlüler de daralır.
Bu öneri değerlendirilmeli.
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👇
Çok doğalmış.
👇
Geçerli bir sebep...
Tekrar görüşmek üzere 👋
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