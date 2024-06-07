Babalarının Market Alışverişini Asla Tam Yapamamasına İsyan Ederek Güldüren Evlatlar
Babalarının Market Alışverişini Asla Tam Yapamamasına İsyan Ederek Güldüren Evlatlar
Bazı durumlar vardır ki biz o durumu bize has sayarız. Aile içinde bir geyik malzemesi olarak kalır. Bunlardan birisi de babaların verilen siparişleri tam anlayamaması, eksik veya fazla getirmesi, çoğu zaman da alakasız şeyler getirmesi olayı. Twitter'da bir kullanıcı bunu dile getirince kimse o kadar da yalnız olmadığını anladı.
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İlk paylaşım şöyleydi 👇
Tepkiler de şu şekilde oldu.
Buna benzer şeyler yaşanmış.
Mesela 👇
Uyarmak da işe yaramıyor.
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Bir evlat da büyük harflerle yazmış ama olmamış...
Mantık yürüten de var.
Fazladan eşya alan da...
Benziyor mu?
Haydaaa!
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