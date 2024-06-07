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Babalarının Market Alışverişini Asla Tam Yapamamasına İsyan Ederek Güldüren Evlatlar

Babalarının Market Alışverişini Asla Tam Yapamamasına İsyan Ederek Güldüren Evlatlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.06.2024 - 16:17

Bazı durumlar vardır ki biz o durumu bize has sayarız. Aile içinde bir geyik malzemesi olarak kalır. Bunlardan birisi de babaların verilen siparişleri tam anlayamaması, eksik veya fazla getirmesi, çoğu zaman da alakasız şeyler getirmesi olayı. Twitter'da bir kullanıcı bunu dile getirince kimse o kadar da yalnız olmadığını anladı.

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İlk paylaşım şöyleydi 👇

İlk paylaşım şöyleydi 👇

Tepkiler de şu şekilde oldu.

Tepkiler de şu şekilde oldu.
twitter.com

Buna benzer şeyler yaşanmış.

Buna benzer şeyler yaşanmış.
twitter.com

Mesela 👇

Mesela 👇

Uyarmak da işe yaramıyor.

Uyarmak da işe yaramıyor.
twitter.com
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Bir evlat da büyük harflerle yazmış ama olmamış...

Bir evlat da büyük harflerle yazmış ama olmamış...
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Mantık yürüten de var.

Mantık yürüten de var.
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Fazladan eşya alan da...

Fazladan eşya alan da...
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Benziyor mu?

Benziyor mu?
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Haydaaa!

Haydaaa!
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Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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