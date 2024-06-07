Babalarının Market Alışverişini Asla Tam Yapamamasına İsyan Ederek Güldüren Evlatlar

Bazı durumlar vardır ki biz o durumu bize has sayarız. Aile içinde bir geyik malzemesi olarak kalır. Bunlardan birisi de babaların verilen siparişleri tam anlayamaması, eksik veya fazla getirmesi, çoğu zaman da alakasız şeyler getirmesi olayı. Twitter'da bir kullanıcı bunu dile getirince kimse o kadar da yalnız olmadığını anladı.