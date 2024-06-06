Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım meşhur kısaltmalara dahi başvurmadan kimler güldürmüş?
İyi eğlenceler 😎
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Başlayalım!
Hepimiz için travmadır.
O nasıl denk geldi?
Bir gün geçseydi bari.
Vardır sebebi...
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Hisse vermişler.
👇
Pilav bu?
Çalmışlardır?
En mantıklısı...
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👇
Öyle bir iddiası olmamış.
Şöyle bir darlayış...
Çok doğru!
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Warum nicht?
🤔
Gerçek fakirler bilir.
Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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