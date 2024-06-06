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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.06.2024 - 17:48

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım meşhur kısaltmalara dahi başvurmadan kimler güldürmüş?

İyi eğlenceler 😎

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Hepimiz için travmadır.

Hepimiz için travmadır.
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O nasıl denk geldi?

O nasıl denk geldi?
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Bir gün geçseydi bari.

Bir gün geçseydi bari.
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Vardır sebebi...

Vardır sebebi...
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Hisse vermişler.

Hisse vermişler.
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👇

👇
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Pilav bu?

Pilav bu?
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Çalmışlardır?

Çalmışlardır?
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En mantıklısı...

En mantıklısı...
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👇

👇
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👇

Öyle bir iddiası olmamış.

Öyle bir iddiası olmamış.
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Şöyle bir darlayış...

Şöyle bir darlayış...
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Çok doğru!

Çok doğru!
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Warum nicht?

Warum nicht?
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🤔

🤔
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Gerçek fakirler bilir.

Gerçek fakirler bilir.
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋
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Bu içerikler de tam senlik 👍

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