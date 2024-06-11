Annelerinin WhatsApp'te Verdikleri Tahmin Edilemez Tepkileri Paylaşarak Güldüren Evlatlar
Annelerinin WhatsApp'te Verdikleri Tahmin Edilemez Tepkileri Paylaşarak Güldüren Evlatlar
Yazışma dili konuşma dilinden çok farklı... Emojiler, çıkartmalar gibi yenilikler gelse de kimi zaman iletişimde ton veya üslup gibi şeyleri ayarlayamıyoruz. Kimisi bir olay karşısında fazla soğuk kaldığını düşündürürken kimisi de haddinden fazla tepkiler verebiliyor. Aşırı tepkiler verenlerin başında da anneler geliyor.
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Tabii her şey bu diyalogla başladı.
Ve benzer tepkileri diğer annelerin de verdiğini gördü.
Bazıları oldukça cool.
Hayatta negatife yer yok.
Maltepe'deki binalar üzerine...
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Yüreğine inecek!
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