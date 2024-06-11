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Annelerinin WhatsApp'te Verdikleri Tahmin Edilemez Tepkileri Paylaşarak Güldüren Evlatlar

Annelerinin WhatsApp'te Verdikleri Tahmin Edilemez Tepkileri Paylaşarak Güldüren Evlatlar

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.06.2024 - 11:44

Yazışma dili konuşma dilinden çok farklı... Emojiler, çıkartmalar gibi yenilikler gelse de kimi zaman iletişimde ton veya üslup gibi şeyleri ayarlayamıyoruz. Kimisi bir olay karşısında fazla soğuk kaldığını düşündürürken kimisi de haddinden fazla tepkiler verebiliyor. Aşırı tepkiler verenlerin başında da anneler geliyor.

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Tabii her şey bu diyalogla başladı.

Tabii her şey bu diyalogla başladı.
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Ve benzer tepkileri diğer annelerin de verdiğini gördü.

Ve benzer tepkileri diğer annelerin de verdiğini gördü.
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Bazıları oldukça cool.

Bazıları oldukça cool.
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Hayatta negatife yer yok.

Hayatta negatife yer yok.
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Maltepe'deki binalar üzerine...

Maltepe'deki binalar üzerine...
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Yüreğine inecek!

Yüreğine inecek!
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