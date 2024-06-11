Annelerinin WhatsApp'te Verdikleri Tahmin Edilemez Tepkileri Paylaşarak Güldüren Evlatlar

Yazışma dili konuşma dilinden çok farklı... Emojiler, çıkartmalar gibi yenilikler gelse de kimi zaman iletişimde ton veya üslup gibi şeyleri ayarlayamıyoruz. Kimisi bir olay karşısında fazla soğuk kaldığını düşündürürken kimisi de haddinden fazla tepkiler verebiliyor. Aşırı tepkiler verenlerin başında da anneler geliyor.