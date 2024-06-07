Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Karadeniz Fıkralarının Gerçek Olmasından Sıcaktan Memesi Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Karadeniz Fıkralarının Gerçek Olmasından Sıcaktan Memesi Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
07.06.2024 - 18:56

Bakalım Cuma günü Twitter timeline'ına kimler damga vurmuş, en çok hangi tweetlere gülünmüş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Şöyle bir tweet vardı.

Şöyle bir tweet vardı.
twitter.com

Tadına bakmak için alınan miktardan az.

Tadına bakmak için alınan miktardan az.
twitter.com

Bu bir işaret olabilir mi?

Bu bir işaret olabilir mi?
twitter.com

Sonunda bu da oldu.

Sonunda bu da oldu.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

🤔

🤔
twitter.com

Biraz sakin mi olsak?

Biraz sakin mi olsak?
twitter.com

Iced latte sevdası başka bir akım.

Iced latte sevdası başka bir akım.
twitter.com

Bir tweet okudum hayatım değişti.

Bir tweet okudum hayatım değişti.
twitter.com

Ketçap da var mayonez de...

Ketçap da var mayonez de...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın