Karadeniz Fıkralarının Gerçek Olmasından Sıcaktan Memesi Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Karadeniz Fıkralarının Gerçek Olmasından Sıcaktan Memesi Düşenlere Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım Cuma günü Twitter timeline'ına kimler damga vurmuş, en çok hangi tweetlere gülünmüş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Şöyle bir tweet vardı.
Tadına bakmak için alınan miktardan az.
Bu bir işaret olabilir mi?
Sonunda bu da oldu.
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🤔
Biraz sakin mi olsak?
Iced latte sevdası başka bir akım.
Bir tweet okudum hayatım değişti.
Ketçap da var mayonez de...
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
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