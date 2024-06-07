Eski Sevgilililerini Kıskandırmak İçin Birbirini Kullanan Dayı Yeğen Beynimizi Yaktı

Hepsini sosyal medya diye genellesek de her platformun kendine has abuklukları var. Bunlardan birisi de TikTok'ta 20 bin beğeni alıp Twitter'da sert bir şekilde eleştirilen bir paylaşım. Dayı ve yeğen olduğunu öne süren kişiler eski sevgililerini kıskandırmak için verdikleri samimi pozlarını paylaştı.