Eski Sevgilililerini Kıskandırmak İçin Birbirini Kullanan Dayı Yeğen Beynimizi Yaktı
Eski Sevgilililerini Kıskandırmak İçin Birbirini Kullanan Dayı Yeğen Beynimizi Yaktı
Hepsini sosyal medya diye genellesek de her platformun kendine has abuklukları var. Bunlardan birisi de TikTok'ta 20 bin beğeni alıp Twitter'da sert bir şekilde eleştirilen bir paylaşım. Dayı ve yeğen olduğunu öne süren kişiler eski sevgililerini kıskandırmak için verdikleri samimi pozlarını paylaştı.
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Paylaşımlar şöyle 👇
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Bazı tepkiler şöyle 👇
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