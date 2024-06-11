Akrabalarının Patavatsızlığından Yakınan Atanamayan Öğretmenin İsyanı Gündem Oldu

1 milyonu geçen sayılarıyla ataması yapılmayan öğretmenler ülkemizin en büyük gündem maddelerinden. Tabii mezun olmasına rağmen sınavlara çalışan veya özel sektörde zor şartlar altında çalışmak zorunda olan öğretmenler birer sayıdan ibaret değil. Hepsinin kendince sorunları ve geleceğe dair planları var. Tabii böylesine zorlu bir psikolojik süreçte aile içinde olsun çevrede olsun destek yerine köstek olan kişiler de var...