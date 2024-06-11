Akrabalarının Patavatsızlığından Yakınan Atanamayan Öğretmenin İsyanı Gündem Oldu
Akrabalarının Patavatsızlığından Yakınan Atanamayan Öğretmenin İsyanı Gündem Oldu
1 milyonu geçen sayılarıyla ataması yapılmayan öğretmenler ülkemizin en büyük gündem maddelerinden. Tabii mezun olmasına rağmen sınavlara çalışan veya özel sektörde zor şartlar altında çalışmak zorunda olan öğretmenler birer sayıdan ibaret değil. Hepsinin kendince sorunları ve geleceğe dair planları var. Tabii böylesine zorlu bir psikolojik süreçte aile içinde olsun çevrede olsun destek yerine köstek olan kişiler de var...
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Büşra isimli Twitter kullanıcısı da bu dertten muzdarip. Teyzesinin verdiği tepkiyi anlatan genç öğretmenin bu paylaşımı bir dokundu bin ah işittirdi.
Paylaşımı yapan kişi yalnız olmadığını gördü.
Ataması yapılmayan öğretmenlerin anne babaları da bu durumdan şikayetçi.
Akrabaların anlayışsızlığı ayrı bir tartışma konusuydu.
Paylaşımın yorumlarında aile içi baskıdan şikayetçi onlarca kişi gördük.
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