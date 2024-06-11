"Network" İçin Özel Okullara Servet Harcanması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Veliler kolejde çocuk okutmak için bir serveti gözden çıkarmak zorunda.

Aralarında Amerikan, Fransız ve İtalyan liselerinin de yer aldığı 80 okul, yeni öğrenci kayıtlarına hazırlanıyor.

Veliler ise yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda. Birçok okulun ücretleri neredeyse 1 milyon TL'ye ulaştı.

Örneğin, Koç Lisesi geçen yıl 448 bin TL olan ücretini yüzde 130 artırarak bu yıl 1 milyon 50 bin TL'ye yükseltti. Robert Kolej ise bu yılki ücretini 1 milyon 48 bin TL olarak belirledi.

LGS'de geçen yıl yüzde 1.02 dilimine giren öğrencileri kabul eden Koç Lisesi, bu yıl ücretini 1 milyon 50 bin TL'ye çıkardı.

5 gün yatılılık için bu fiyata 332 bin 500 TL, 7 gün yatılılık için ise 437 bin TL ekleniyor.

Bu yıl Koç Lisesi'ne kayıt yaptıran bir öğrenci, lise eğitimini burada tamamlamak isterse, ara sınıflarda yapılacak zamlarla birlikte toplamda 5 yılda ödeyeceği miktar 7 milyon TL'yi aşacak.

LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilime giren öğrencileri kabul eden Robert Kolej, yüzde 135 zam yaparak hazırlık sınıfı ücretini bu yıl 1 milyon 47 bin 900 TL'ye çıkardı.