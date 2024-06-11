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"Network" İçin Özel Okullara Servet Harcanması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

"Network" İçin Özel Okullara Servet Harcanması Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
11.06.2024 - 14:35

Tartışmalı yeni müfredat, okullardaki fiziki koşullar, kalabalık sınıflar ülkemizdeki özel okul tercih edenlerin artmasına neden oluyor. Durum böyle olunca yüksek taleple karşılaşan özel okullar %300'e varan yıllık ücret artışlarına gidiyor. Tabii özel okulların tercih edilmesinde bir diğer sebep ise çocuğun veya ailenin ileride çevre edinip bu çevre sayesinde kariyer adımlarını atması. Bunun gerçekçi bir sebep olduğunu da sadece bir bahane olduğunu da düşünenler var.

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Özel okul fiyatları servet seviyesine geldi. Instagram'da istegündem isimi sayfanın paylaşımına göre ücretler şu şekilde;

Özel okul fiyatları servet seviyesine geldi. Instagram'da istegündem isimi sayfanın paylaşımına göre ücretler şu şekilde;

Veliler kolejde çocuk okutmak için bir serveti gözden çıkarmak zorunda.

Aralarında Amerikan, Fransız ve İtalyan liselerinin de yer aldığı 80 okul, yeni öğrenci kayıtlarına hazırlanıyor.

Veliler ise yüksek maliyetler nedeniyle zor durumda. Birçok okulun ücretleri neredeyse 1 milyon TL'ye ulaştı.

Örneğin, Koç Lisesi geçen yıl 448 bin TL olan ücretini yüzde 130 artırarak bu yıl 1 milyon 50 bin TL'ye yükseltti. Robert Kolej ise bu yılki ücretini 1 milyon 48 bin TL olarak belirledi.

LGS'de geçen yıl yüzde 1.02 dilimine giren öğrencileri kabul eden Koç Lisesi, bu yıl ücretini 1 milyon 50 bin TL'ye çıkardı.

5 gün yatılılık için bu fiyata 332 bin 500 TL, 7 gün yatılılık için ise 437 bin TL ekleniyor.

Bu yıl Koç Lisesi'ne kayıt yaptıran bir öğrenci, lise eğitimini burada tamamlamak isterse, ara sınıflarda yapılacak zamlarla birlikte toplamda 5 yılda ödeyeceği miktar 7 milyon TL'yi aşacak.

LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilime giren öğrencileri kabul eden Robert Kolej, yüzde 135 zam yaparak hazırlık sınıfı ücretini bu yıl 1 milyon 47 bin 900 TL'ye çıkardı.

Tabii ortada milyon liralar zikredilince "network" tartışması da tekrar alevlendi.

Tabii ortada milyon liralar zikredilince "network" tartışması da tekrar alevlendi.

Ailelerin kendini zorlayıp daha üst bir sınıfın çocuklarını okutması hakkında olumlu ve olumsuz görüşler de mevcut.

Ailelerin kendini zorlayıp daha üst bir sınıfın çocuklarını okutması hakkında olumlu ve olumsuz görüşler de mevcut.
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Aynı yollardan geçip bunun bir işe yaramadığını düşünen de var.

Aynı yollardan geçip bunun bir işe yaramadığını düşünen de var.
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Bunun bir tuzak olduğunu düşünenler...

Bunun bir tuzak olduğunu düşünenler...
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Çocukta derin yaralar açacağını öne sürenler oldu.

Çocukta derin yaralar açacağını öne sürenler oldu.
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Bu fikre karşı çıkanlar da var.

Bu fikre karşı çıkanlar da var.
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Bunun faydasını gördüğünü söyleyen de...

Bunun faydasını gördüğünü söyleyen de...
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Siz ne düşünüyorsunuz?

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