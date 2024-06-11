"Network" İçin Özel Okullara Servet Harcanması Sosyal Medyayı İkiye Böldü
"Network" İçin Özel Okullara Servet Harcanması Sosyal Medyayı İkiye Böldü
Tartışmalı yeni müfredat, okullardaki fiziki koşullar, kalabalık sınıflar ülkemizdeki özel okul tercih edenlerin artmasına neden oluyor. Durum böyle olunca yüksek taleple karşılaşan özel okullar %300'e varan yıllık ücret artışlarına gidiyor. Tabii özel okulların tercih edilmesinde bir diğer sebep ise çocuğun veya ailenin ileride çevre edinip bu çevre sayesinde kariyer adımlarını atması. Bunun gerçekçi bir sebep olduğunu da sadece bir bahane olduğunu da düşünenler var.
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Özel okul fiyatları servet seviyesine geldi. Instagram'da istegündem isimi sayfanın paylaşımına göre ücretler şu şekilde;
Tabii ortada milyon liralar zikredilince "network" tartışması da tekrar alevlendi.
Ailelerin kendini zorlayıp daha üst bir sınıfın çocuklarını okutması hakkında olumlu ve olumsuz görüşler de mevcut.
Aynı yollardan geçip bunun bir işe yaramadığını düşünen de var.
Bunun bir tuzak olduğunu düşünenler...
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Çocukta derin yaralar açacağını öne sürenler oldu.
Bu fikre karşı çıkanlar da var.
Bunun faydasını gördüğünü söyleyen de...
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