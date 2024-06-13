Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘Mezuniyet Kıyafeti Krizi’ Hakkında Açıklama Geldi

Kocaeli’nde bir lisede öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması iddiasının yankıları sürüyor. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, konuya ilişkin bir açıklama da en yetkili mercii olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi: “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.”