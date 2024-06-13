Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘Mezuniyet Kıyafeti Krizi’ Hakkında Açıklama Geldi
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den ‘Mezuniyet Kıyafeti Krizi’ Hakkında Açıklama Geldi
Kocaeli’nde bir lisede öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” nedeniyle mezuniyet törenine alınmaması iddiasının yankıları sürüyor. Kocaeli Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyururken, konuya ilişkin bir açıklama da en yetkili mercii olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi: “Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış.”
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Kocaeli’nin Gebze ilçesindeki Alaettin Kurt Anadolu Lisesi’nde yaşananlar büyük tepki çekti.
Kocaeli’nde bir lisede öğrencilerin okul yönetimi tarafından “uygusuz kıyafet” nedeniyle mezuniyet törenine alınmadığı iddia edildi.
Kocaeli Valiliği, olayla ilgili 2 eğitim müfettişinin görevlendirildiğini ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Konu ile ilgili bir açıklama da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den geldi. Tekin açıklamasında “Olaya gelince... Okul müdürümüz gayet mantıklı başlangıç yapmış. Velilere 'mezuniyet programı yapıyoruz, öğrencilerle beraber kimler katılacak?' diye sormuş. Katılım listesi almış. Listede olmayan kişilere 'yer kalırsa sizi alırız' diye başlayan tartışma başka boyuta evriliyor. Ekranlara, sosyal medyaya düşen olumsuz görüntüler çıkıyor. Öğretmen arkadaşlarım adına üzüldüm. Zaten olay da kısa zamanda çözülmüştür” dedi.
İşte Milli Eğitim Bakanı’nın yaşanan olaya ilişkin açıklaması:
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