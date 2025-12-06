onedio
Oğlunun Suça Sürüklenmesine İzin Vermeyen Maymundan Rahle ile Sınava Hazırlanana Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.12.2025 - 18:46

Haftanın en güzel gününe geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, cumartesi günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Gerçek bir fakirdi çünkü.

Haklı olabilir mi?

twitter.com

Tam olarak bu. Hele karakterle ilgili gelen beklenmedik detayın verdiği yıkım...

Çok geçmiş olsun...

twitter.com
Hepimiz ne özenirdik.

👇

twitter.com

Her sene yeni bir sınav eşyası çıkıyor.

twitter.com

En yerinde okul isyanı.

twitter.com

👇

twitter.com
Özellikle küçük çocuk bir an düşündürdü.

Eğitim ailede başlar.

Yarın görüşürüz 👋

twitter.com

