2026 Yılı Geliyor! Yeni Yıl Alışverişinde Almak İsteyeceğin Birbirinden Güzel Yılbaşı Temalı Ürünler

etiket 2026 Yılı Geliyor! Yeni Yıl Alışverişinde Almak İsteyeceğin Birbirinden Güzel Yılbaşı Temalı Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
06.12.2025 - 19:01

Bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanıyoruz ve yeni yıl yaklaşırken hepimizin içinde taze umutlar, güzel dilekler filizleniyor. Sevdiklerinizle keyifle geçireceğiniz bu özel günde, evinizin havasını bir anda değiştirecek ve yılbaşı ruhunu iliklerinize kadar hissettirecek en güzel temalı ürünleri sizin için özenle seçtik. Hazırsanız, gelin bu yeni yıl heyecanına birlikte göz atalım. 🎄✨

Bu içerik 06.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Yılbaşına geri sayım başlamışken, hazırlıklar da tüm coşkusuyla devam ediyor! Yeni yıla girerken bir yılbaşı ağacı, olmazsa olmazlardan.

Şık ve gösterişli bir çam ağacı, evinizde ya da ofisinizde sıcacık bir yeni yıl atmosferi yaratmak için mükemmel bir seçim.

Linki burada

Yeni yıl alışverişinde kaçırmaman gereken ürünlerden biri de bu yıldız şeklinde LED ışıklar!

Zarif tasarımı ve sıcak ışıklarıyla yılbaşı ruhunu her köşeye taşırken, evinizde unutulmaz bir atmosfer yaratacaksınız. Yeni yıla adım atarken ışıl ışıl bir ortamın keyfini çıkarın!

Linki burada

Yılbaşı desenli renkli geyik çoraplar, yılbaşı gecenizin favori aksesuarı olmaya aday!

Kendiniz için alabileceğiniz gibi, sevdiklerinize hediye ederek onları da bu neşeli detayla mutlu edebilirsiniz.

Linki burada

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan o mis gibi kurabiyeleri hazırlarken bu sevimli kalıplar favoriniz olacak!

Farklı şekillerdeki kalıplarla hem eğlenceli zaman geçirebilir hem de ortaya çıkan tatlı kurabiyelerle sofralarınıza yılbaşı ruhunu taşıyabilirsiniz.

Linki burada

Yılbaşı sofranıza küçük bir ışıltı eklemek istiyorsanız, bu tabak yılbaşı akşamlarının en göz alıcı parçalarından biri olabilir.

Misafirlerinize yeni yıl ruhunu hissettiren şık bir sunum yapmak için ideal bir seçim!

Linki burada

Yapay beyaz kar spreyi, yılbaşı dekorasyonunuza tek dokunuşla bambaşka bir hava katan en pratik sihir!

Gerçek kar görünümünü neredeyse birebir yansıttığı için, ağacınızdan pencere kenarına, masa süslemesinden minik objelere kadar her köşede kış masalı etkisi yaratabilirsiniz.

Linki burada

Bu bardağın tatlılığına biz bayıldık!

Çift cidarlı yapısı sayesinde içeceğin ısısını uzun süre korurken elinizi yakmıyor, bu da özellikle kış akşamlarında kahve ya da bitki çayı keyfini çok daha konforlu hâle getiriyor.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Yılbaşı alışveriş sepetinize yeni yılın o enerjik kırmızı tonlarını taşıyan bir iç çamaşırı eklemeden olmaz tabii ki.

Yeni yıl gecesine biraz tutku, biraz da şıklık katmak isteyenlere kesinlikle göz kırpan bir seçenek; hem özel hissettiriyor hem de kombinlerinize bambaşka bir hava katacak.

Linki burada

Yılbaşı gecesini dışarıda geçirecekler sizi de unutmadık.

Fabrika’nın V yaka payetli bordo maksi elbisesi, yılbaşı gecesi için adeta ışıl ışıl bir giriş bileti gibi! Bordo tonunun zarafeti, payetlerin göz kamaştıran ışıltısıyla birleşince ortaya hem şık hem iddialı bir görünüm çıkıyor.

Linki burada

Evinizi hazırlamaya başladıysanız bu kırlent kılıflarına da bayılacaksınız.

Yılbaşının en keyifli yanlarından biri de evi küçük dokunuşlarla bambaşka bir havaya sokmak, değil mi? Kırlentlerinizi bu özel güne uygun hale getirerek salonun atmosferini tek adımla değiştirmeniz mümkün.

Linki burada

